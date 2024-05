Iohannis, despre bătaia dintre Dan Vîlceanu și Florin Roman: „Avem evenimente nedorite «made in Romania»”

Președintele Klaus Iohannis a catalogat drept „incalificabil” incidentul de marți din Camera Deputaților, unde deputatul Dan Vîlceanu l-a agresat pe Florin Roman. „Nu am crezut că o să văd vreodată în Parlamentul României așa ceva”, a spus președintele.

„Avem evenimente nedorite, din păcate, «made in Romania». Este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul României. Câteodată - știți, că am mai văzut la televizor - că în alte țări, cum în Parlament se încearcă lămurirea unor chestiuni prin violență fizică. Nu am crezut că o să văd vreodată în parlamentul României așa ceva, dar uite că am văzut. Este incalificabil și sper că rămâne un incident absolut singular”, a declarat președintele Klaus Iohannis miercuri, întrebat de incidentul de marți dintre cei doi deputați.

Deputatul liberal Florin Roman l-a acuzat marți pe Dan Vîlceanu (deputat neafiliat, fost PNL) că l-a „agresat fizic” și că „în mod golănesc” l-a lovit cu genunchiul în nas.

„Astăzi am trăit un momement prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată”, a declarat deputatul PNL, Florin Roman, într-o postare publicată pe Facebook.

Ulterior au apărut și imagini de la altercația dintre cei doi, iar Florin Roman a mers la Institutul de Medicină Legală pentru a obține un certificat medico-legal și a anunțat că va face plângere penală împotriva lui Dan Vîlceanu.

