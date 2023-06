Președintele României, Klaus Iohannis, i-a felicitat pe noii miniștri din Guvernul Ciolacu la finalul ceremoniei, în cadrul căreia aceștia au depus jurământul de învestitură. Șeful statului i-a îndemnat pe aceștia să „nu piardă din vedere pentru ce au jurat” și a adăugat că „cel mai important este să se străduiască să rezolve problemele României”.

„Vă felicit și vă doresc mult succes. Cel mai discutat subiect a fost rotația premierilor. Iată că în timp record, fără sincope, cu rezultate foarte bune, această procedură s-a încheiat. Nu este puțin lucru și este prima dată în România când se întâmplă într-o coaliție o astfel de mișcare. Este important pentru politica românească, pentru România și pentru români, pentru că acest fel de a face politică arată stabilitate, seriozitate și că politicienii implicați sunt hotărâți să-și ia mandatele foarte în serios. S-a încheiat prima parte sub conducerea guvernamentală a premierului Ciucă și a dovedit Coaliția că știe să gestioneze treburile publice”, a spus Klaus Iohannis.

El a mai adăugat că „dacă ar fi să descrie prima parte a acestui mandat al Coaliției în câteva cuvinte acestea ar fi seriozitate, stabilitate, securitate, eficiență și eficacitate”.

„La acestea se poate adăuga că România a avut cu toate crizele o creștere economică, că populația a fost ferită de efectele crizei energetice, că inflația este sub control și în ansamblu rezultatele sunt foarte bune. Îl felicit pe fostul premier Ciucă și echipa cu care a lucrat, o echipă care se regăsește într-o măsură rezonabilă și în noua echipă guvernamentală. Domnule prim-ministru Colacu ați fost parte din echipă, ați lucrat într-o adevărată echipă în conducerea Coaliției. Sunt încredințat că în această nouă postură și cu această echipă veți continua munca începută de Coaliție acum un an și jumătate. Sunt multe de rezolvat. Avem încă o jumătate de an în care să rezolvăm foarte multe lucruri și intrăm într-un an electoral care va fi o provocare pentru societate, cu patru rânduri de alegeri și trebuie ca țara să fie guvernată responsabil. Vă doresc să nu pierdeți din vedere pentru ce ați jurat. Cel mai important este să vă străduiți să rezolvați problemele României. Vă doresc un mandat bun”, a declarat Klaus Iohannis, la finalul ceremoniei.

