Noul an a început cu atacuri în Coaliție. Europarlamentarul PSD Mihai Tudose spune că șeful PNL Nicolae Ciucă nu are ce căuta în politică, pentru că nu este făcut pentru această lume. Mai mult, eurodeputatul social-democrat crede că Nicolae Ciucă nu va ajunge să candideze la alegerile prezidențiale din acest an. În replică, Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al liberalilor, a spus că Nicolae Ciucă a venit în politică având o carieră solidă, de o viață întreagă, aspect care îi complexează probabil pe unii.

"Nu știu ce l-a determinat pe domnul Tudose să se transforme în analist politic la începutul anului. Nicolae Ciucă a venit în politică cu o carieră solidă, de o viață întreagă, o carieră militară, cu o recunoaștere publică, internațională, lucru care probabil pe unii îi complexează puțin. Sau în situații de genul acestora îi face să se simtă mai mici. Domnul Mihai Tudose probabil se uit la alt film, un film al politicii românești unde e nevoie de scandal, lipsă de politețe, de lipsă de competențe, de fel de fel de atacuri. Dacă domnul Tudose preferă o altfel de politică, una cu scandal, amintiri din epoca Dragnea, apropo de modul în care a fost nominalizat premierul, România sunt sigur că nu mai vrea în acel film. Vrea altceva în 2024", a declarat Ionuț Stroe.

Fostul premier Mihai Tudose a spus, într-un interviu pentru Prima News, că liderul PNL Nicolae Ciucă nu e făcut pentru politică.

"Nu-i din filmul ăsta", a declarat europarlamentarul PSD, care nu-l vede pe Ciucă în postura de candidat PNL la alegerile prezidenţiale.

"Dacă PNL iese prost la alegerile europarlamentare, domnul Ciucă nu va mai fi preşedintele PNL, hai să fim serioşi", a întărit Tudose, potrivit news.ro.

