Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la Digi24, referitor la stagiul militar voluntar, că șeful Statului Major a avut dreptate când a spus că România trebuie să se pregătească pentru orice, însă că nu trebuie să se creeze panică, pentru că nu există un pericol. De asemenea, a mai adăugat că a fost o greșeală de comunicare și că „poate era mai bine dacă declarația era făcută de președintele Klaus Iohannis”.

„Totul trebuie așezat în context. Dacă vrem să avem o dezbatere corectă trebuie să aibă loc în contextul actual, când există acest război în apropierea României, care nu dă semne că s-ar termina foarte curând. România a trecut în anii trecuți și trece în continuare printr-o modernizare a Armatei. Sigur, discuția este cu acest voluntariat, fiindcă altfel ar trebui să modificăm Constituția. Poate era mai bine dacă declarația era făcută de președintele României, că el e comandantul Armatei și atunci poate ar fi fost înțeles diferit, dar șeful Statului Major are dreptate când spune că România trebuie să se pregătească pentru orice, asta face toată lumea în Europa, fără să creăm panică și fără să spunem că e iminent un război. Nu există acest pericol”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a mai adăugat că a fost o greșeală de comunicare.

Liderul UDMR spune că nu există un pericol iminent și că trebuie să ne liniștim

„Trebuie să ne liniștim. Nu există un pericol iminent, dar trebuie văzut că lumea s-a schimbat și nu în bine și dacă ne uităm la tot ce se întâmplă și care sunt prognozele pentru această evoluție în zona noastră nu sunt nici eu foarte optimist. România și orice stat investește în securitate, în siguranța cetățenilor. Abordarea noastră e cam neobișnuită. Această dezbatere a mai apărut când Vasile Dîncu era ministrul Apărării, dar a fost lansată chiar de ministrul Apărării, om politic și foarte repede lucrurile au fost oprite. Dacă societatea nu e pregătită și nu e o abordare calmă, atunci imediat lumea intră în panică și trebuie înțeles acest lucru și de geeneralul Vlad, și de politicieni și de cei care susțin sau nu. Vrem, nu vrem, e o responsabilitate atât la nivelul Armatei, cât și la nivel politic când trebuie să abordezi orice astfel de probleme în context și cu argumente”, a mai explicat liderul UDMR.

De asemenea, acesta a mai dezvăluit că a făcut armata în 1986.

„Eu am facut armata în '86. După ce am terminat liceul, am intrat la facultate și am fost luat nouă luni de zile. Eu am făcut cu termen redus, fiind student”, a mai spus el.

Totodată, a mai adăugat că „nu este atractivă intrarea în Armată pentru tineri, pentru că e o altă generație, cu alte deziderate și valori”.

