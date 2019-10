Kelemen Hunor, după ultima discuţie înainte de desemnarea premierului: Nu respingem și nu promitem susținere

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune, după cea de-a doua rundă de consultări de la Cotroceni, că Uniunea nu respinge și nu promite susținere pentru noul guvern înainte să vadă programul de guvernare.

„Am discutat ce urmează să se întâmple, probabil că astăzi dl. Iohannis va anunța viitorul prim-ministru. Eu am spus că nu dăm un cec în alb nimănui, nu respingem și nu promitem susținere înainte să vedem programul de guvernare și care sunt măsurile pe care le va lua guvernul în următoarea perioadă de un an, care este lista de miniștri. După ce știm toate aceste detalii putem spune dacă susținem sau nu susținem. Nu am avut discuții cu cei care vor încerca formarea unui guvern, astfel de discuții nu au existat, deci în acest moment nu suntem în măsură să promitem nimic”, a declarat, pentru Mediafax, Kelemen Hunor.

Acesta a reiterat faptul că UDMR nu dorește o guvernare care să folosească ordonanțe de urgență în domeniile sensibile, cum ar fi justiție, legile electorale, administrație.

„E o perioadă atipică, vor fi trei rânduri de alegeri, cu dorința unora de a ajunge la anticipate, cu dorința altora de a face nu știu ce. E greu de spus dacă guvernul va trece din prima încercare sau la a doua. Poziția noastră este foarte cunoscută, de a nu schimba legislația electorală privind alegerea primarilor cu un an înainte de alegerile locale, iar pe de altă parte noi susținem alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin, nu văd argumentele pentru care ar trebui să schimbăm această regulă. Oricum, am intrat în perioada de un an de zile când nu ar trebui modificată legislația electorală”, a subliniat liderul UDMR.

În ceea ce privește componența viitorului guvern, Kelemen a explicat că nu s-a discutat despre nume, deoarece încă nu știe cu ce propuneri de miniștri va veni premierul desemnat.

„Depinde de cine propune, bineînțeles, dacă îl propune pe Băsescu la Transporturi nu o să dau votul nici dacă mi se usucă mâna”, a conchis Kelemen Hunor.

Încrederea în Guvernul Dăncilă a fost retrasă prin adoptarea moțiuni de cenzură, în plenul reunit de joi al Parlamentului. Klaus Iohannis a avut, vineri, consultări cu partidele în vederea formării unui nou Guvern. PNL a stabilit cu mai mult timp urmă, în forurile statutare ale partidului, ca Ludovic Orban să fie propunerea de premier.

