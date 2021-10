Kelemen Hunor: Suntem conștienți că încă nu există majoritate pentru învestirea guvernului, dar e important să fim consecvenți

UDMR a decis să continue muncă „împreună cu PNL într-un guvern minoritar”, anunță Kelemen Hunor pe Facebook. „Suntem conștienți de faptul că astăzi încă nu există majoritate pentru învestirea guvernului în Parlament, dar considerăm că este important să fim consecvenți”, punctează liderul UDMR.

Kelemen Hunor: Vineri am avut mai multe ședințe in structurile interne ale Uniunii. Mai întâi cu președinții organizațiilor județene ai UDMR, iar apoi în ședința online a Consiliului Reprezentanților Unionali am luat decizia să continuăm munca împreună cu PNL într-un guvern minoritar.

Suntem conștienți de faptul că astăzi încă nu există majoritate pentru învestirea guvernului în Parlament, dar considerăm că este important să fim consecvenți. Noi nu ne schimbăm opinia despre susținerea guvernului la fiecare jumătate de oră.

Cerem de la colegii noștri de la PNL și USR să termine cu acuzațiile, cu jignirile, pentru că nu aceasta este direcția bună! Țara nu va deveni astfel mai bună, doar rupturile vor deveni mai adânci în societate. Nu mai este timp de pierdut, trebuie să stăm la masa negocierilor, și trebuie să deschidem o perspectivă mai lungă, mai largă.

Avem valul patru al pandemiei, bugetul pentru anul viitor, proiectele asumate din PNRR care trebuie pregătite, rezolvate! Deci ne asumăm guvernarea: avem realizări, de care suntem mândri, deoarece deservesc întreaga societate, dar avem și alte proiecte.

În urma negocierilor, UDMR va primi conducerea unui portofoliu nou; conform ședinței de vineri al Consiliul Permanent al Uniunii propunerile sunt: Kelemen Hunor viceprim-ministru, Cseke Attila în fruntea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Tánczos Barna la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Novák Eduárd la Ministerul Tineretului și Sportului, iar Hegedüs Csilla a fost propusă în fruntea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Editor : Liviu Cojan