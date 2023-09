Klaus Iohannis și soția, în excursie cu barca în Deltă: „Am decis împreună cu prima doamnă să venim astăzi aici”

Președintele Klaus Iohannis a declarat, într-o conferință de presă, vineri, după o vizită în Delta Dunării, că a vizitat zona lacustră Somova-Parcheș, împreună cu prima doamnă, Carmen Iohannis. 1 septembrie este Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării, iar șeful statului a spus că a vorbit cu autoritățile centrale și locale despre problemele cu care se confruntă monumentul înscris în patrimoniul UNESCO.

„Este 1 septembrie, Ziua Deltei Dunării și de aceea am decis, împreună cu prima doamnă Carmen și cu întreaga delegație să venim astăzi aici la dvs în vizită. Am vizitat locuri foarte frumoase, am fost în zona lacustră Somova-Parcheș. Este o zonă foarte specială și specialiștii sunt de părere că este o zonă unică în Deltă. Noi suntem de părere că este foarte frumoasă această zonă.

Am avut o discuție aplicată, foarte bună cu cei care m-au însoțit astăzi, începând de la domnul primar, la domnul președinte al Consiliului Județean, la domnul ministru Fechet, ministrul Mediului, guvernatorul zonei protejate, specialiști din conducerea și din Institutul de cercetare.

Ce pot să spun sub linie: Delta Dunării este o zonă senzațional de frumoasă, este monument UNESCO, este în răspunderea noastră, este un loc mirific pentru cei care vin în vizită, este locul în care și din care trăiesc localnicii, oamenii locului. Este un loc cu frumuseți aproape inimaginabile. Vă recomand tuturor să veniți să le vedeți. Este un loc cu un potențial deosebit. Este un spațiu care poate fi exploatat în același timp și turistic și economic, oportunități la tot colțul. Este o zonă care nu este importantă doar pentru noi, românii, este o zonă care este foarte importantă pentru toată Europa și pe bună dreptate. Este monument al naturii UNESCO, al întregii lumi.

Dincolo de aceste lucruri foarte frumoase, trebuie să vedem și care sunt problemele. Probleme sunt începând de la pescuitul excesiv, la probleme poate de turism care poate fi mai frumos organizat pentru cei care vin. Sunt locuri extraordinar de frumoase pe care nu le văd de obicei turiștii. Mulți trec cu barca cu mare viteză și în loc să vadă Delta, alungă Delta. Este păcat. Mai avem multă muncă de convingere de dus”, a spus Klaus Iohannis.

Şeful statului a menţionat că sunt probleme legate de poluare şi ele trebuie rezolvate.

„Nu este doar poluare locală, ci este o poluare care vine mai de sus, de pe Dunăre. Am vorbit cu domnul guvernator, despre poluarea cu microparticule de plastic, care nu se văd dar există şi este măsurabil impactul şi este un impact al schimbărilor climatice. Aici lucrurile devin complicate, avem dovada ştiinţifică şi ne-a fost prezentată că există ani tot mai deşi cu secetă versus inundaţie excesivă, este foarte clar că schimbările climatice au un efect măsurabil trebuie să prevenim schimbările dramatice climatice care ar putea să apară. Pentru asta există conceptul de renaturare”, a subliniat preşedintele.

