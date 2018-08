Liviu Avram: Discursul lui Iohannis vine prea târziu. A fost pe alocuri chiar politicianist

Discursul președintelui Klaus Iohannis la Consiliul Național al PNL a fost un discurs politic, pe alocuri politicianist chiar, în care președintele recunoaște că se luptă cu PSD-ul și cu tentativele acestuia de a subordona justiția, dar care probabil va fi folosit de PSD pentru a-l acuza că se implică în politică încalcând Constituția, a comentat la Digi24 jurnalistul Liviu Avram. „Dar nu știu dacă nu cumva nu ne mai este suficient un președinte care luptă. Nu știu dacă nu cumva am vrea un președinte care mai și câștigă, pentru că în pofida opoziției sale, dl Iohannis începe să înregistreze deja înfrângeri”, spune Liviu Avram.

Liviu Avram, redactor șef-adjunct „Adevărul”: „Discursul lui Klaus Iohannis vine prea târziu, pentru că președintele putea avea reprezentarea corectă a ce va fi acest guvern în momentul în care a desemnat-o fără niciun fel de opoziție pe doamna Dăncilă ca prim-ministru. E un discurs politic, pe alocuri politicianist chiar, în care președintele recunoaște că se luptă cu PSD-ul și cu tentativele acestuia de a subordona justiția, dar nu știu dacă nu cumva nu ne mai este suficient un președinte care luptă. Nu știu dacă nu cumva am vrea un președinte care mai și câștigă, pentru că în pofida opoziției sale, dl Iohannis începe să înregistreze deja înfrângeri. Or, ne întrebăm ce rost mai are domnia sa la Cotroceni, dacă planul, agenda, ascunsă a PSD-ului este pusă în aplicare pas cu pas. Au eșuat să impună rapid prin Ordonanța 13 și reușesc s-o impună încet și sigur cu ajutorul Parlamentului. Or, aici cred că dl. Iohannis ar fi trebuit să recunoască și înfrângerile pe care le-a suferit și motivele pentru care a fost înfrânt și urmează să fie înfrânt, pentru că instrumentele pe care le-a folosit până acum se dovedesc a fi insuficiente”.

În ceea ce privește apelul la liberali să fie uniți, să fie puternici, Liviu Avram a arătat că este lipsit de efect: „Nu cred că președintele este în situația de a impune cuiva un ultimatum, nici măcar propriilor săi susținători, pentru că situația în PNL este tensionată, știm că în PNL sunt mulți, mai ales la nivel local, care rezonează cu agenda anti-justiție a PSD-ului și mă tem că această atitudine de non-combat urcă din ce în ce mai mult la conducerea la vârf a PNL-ului, poate nu chiar la nivelul Orban, dar sunt destui în preajma domniei sale care fac un anumit joc dublu, deja destul de străveziu. Or, nu poți să ceri unitate și forță, energie, unui partid în care o parte joacă într-un fel și o parte dublu.

Bun, să lupte, dar trebuie să mai și câștige, pentru că ce se întâmplă în partea cealaltă este oribil ce ne-așteaptă cu legislația penală și cu legile justiției. La final tragem linie și constatăm ce? A câștigat sau n-a câștigat? Dacă n-a câștigat, poate ar trebui să ne gândim la o alternativă care să pună lucrurile totuși în ordine, pentru că nu este firesc deloc ce se întâmplă, să fim decuplați de partenerii, de aliații noștri pentru că un grup de oameni au ajuns vremelnic să dețină puterea în Parlament”.

Liviu Avram spune că PSD va profita de această ieșire a președintelui și îl vor acuza de implicare politică, deși Constituția și Curtea Constituțională nu-i interzic președintelui să aibă atitudini politice. Constituția interzice doar să fie membru de partid. Este și rămâne un om politic. Ar fi o mare ipocrizie să credem că odată ajuns la Cotroceni un om politic devine virgin din punct de vedere politici, subliniază jurnalistul, care a reamintit că și Ion Iliescu se ducea deseori la congresele PSD și ținea discursuri politice. Ceea ce a făcut Iohannis nu este o noutate, dar evident ne putem aștepta ca PSD-ul să-și construiască o retorică de genul că președintele ar fi încălcat Constituția prin faptul că a participat la o acțiune de partid.

Jurnalistul nu crede că discursul lui Iohannis ar putea fi imboldul pentru o solidarizare a opoziției pentru că nici măcar PNL nu este unit, iar zilele acestea a fost chiar la un pas de ruptură și doar intervenția președintelui a înăbușit-o, susține Liviu Avram. „Eu cred că doar au amânat”, a adăugat el.

Urmăriți comentariul integral al jurnalistului Liviu Avram în materialele video atașate.

