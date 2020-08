Ludovic Orban: Am dat oxigen în economie companiilor afectate de OUG 114. Nu am inventat noi roata, nu mă laud cu ea

Ludovic Orban a declarat, miercuri, în cadrul ședinței de plen al Parlamentului, în care a prezentat raportul de măsuri anti-COVID pe care le ia Guvernul în cazul alegerilor locale și la începerea şcolii, că a dat „oxigen” companiilor mari consumatoare de energie care au avut de suferit din cauza creșterilor de prețuri instituite prin OUG 114.

„Am fost certat că nu am dat date despre măsurile economice ale guvernului nostru. M-ați chemat să prezint măsurile legate de alegerile locale, de începerea școlilor și de măsuri anti-COVID. Nu m-ați chemat să vă prezint măsurile economice ale guvernului PNL. Am să vă prezint totuși ceva.

(...)

Am luat măsuri pe care puteați să le luați și dumneavoastră când ați provocat creșterea prețului la energie electrică și la gazul natural prin OUG 114 către companii, în care ați băgat aproape în faliment aproape toate industriile mari consumatoare de energie. Dacă nu era Guvernul PNL să utilizeze o schemă de ajutor de stat, care este folosită în alte țări europene, care dă posibilitatea reducerii prețului energiei electrice cu un procent din cuantumul certificatelor pentru CO2, de 15% cum am hotărât.

Am dat oxigen în economie acestor companii prin schema de ajutor de stat pe care, repet, nu am inventat noi roata, nu mă laud cu ea, decât că noi am aplicat-o așa cum au aplicat-o și alte țări europene pentru a crește competitivitatea companiilor românești”, a afirmat Ludovic Orban.

În ceea ce privește activitatea companiilor afectate de pandemie, premierul a precizat că a luat măsuri ca acestea să-și păstreze angajații și să-i poată readuce în activitate, atunci când condițiile au permis.

Redactor: Alexandru Costea