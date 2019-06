Ludovic Orban: Am mari așteptări din partea lui Dacian Cioloș

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că are „mari așteptări” de la președintele PLUS, Dacian Cioloș, în contextul în care acesta a devenit liderul grupului Înnnoim Europa, care a decis, alături de liderii grupurilor socialiștilor și liberalilor, să nu susțină candidatura lui Manfred Weber (PPE) la șefia Comisiei Europene.

„Am mari așteptări din partea lui Dacian Cioloș. A fost comisar european din partea PPE. Cred că odată cu alegerea lui Dacian Cioloș ca lider al grupului Renew Europe va fi mai ușor să îi convingă pe colegii lui să susțină această procedură transparentă, democratică, să susțină candidatul PPE. Noi am convins PPE să o susțină pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european și ne-ar fi de mare folos ca Dacian Cioloș, din poziția extrem de importantă pe care o are, să adauge suportul grupului pe care îl conduce și mai ales voința grupului pe care îl conduce, pentru a ne asigura că voința exprmată în Parlamentul European și anume ca Laura Codruța Kovesi să ajungă procuror-șef european”, a spus Ludovic Orban, joi seară, la Realitatea TV, potrivit MEDIAFAX.

Liderul PNL a adăugat că vor mai fi și alte decizii în viitorul program al Comisiei Europene care vor include și România, precum Politica Agricolă Comună, și a precizat că se așteaptă din partea lui Dacian Cioloș să susțină interesele țării noastre.

„Sunt negocieri și legate de programul viitoarei Comisii Europene, extrem de dificile. De exemplu, să stiți, sunt unii care vor să schimbe Politica Agricolă Comună, care vin cu niște năzdrăvănii care riscă să afecteze inclusiv fermierul român, care pun sub semnul întrebării capacitatea fermierului român de a deveni competitiv la nivel european. Ne așteptăm din partea lui Dacian Cioloș, din poziția pe care o are, să avem o bună coordonare la nivel european și prin poziția pe care o are să putem să ajutăm la luarea acestor decizii care sunt inclusiv în beneficiul României”, a mai spus Orban.

Socialiștii și liberalii din Parlamentul European au decis că nu îl vor sprijini pe Manfred Weber pentru funcția de președinte al Comisiei Europene, potrivit politico.eu.

Dacian Cioloș, liderul grupului Înnoim Europa din Parlamentul European, a confirmat că Weber nu este sprijinit de către grupul său.

„Pentru moment nu există o majoritate pentru candidatura lui Weber”, a declarat Cioloș la o reuniune a liderilor liberali, la Bruxelles.