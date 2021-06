Ludovic Orban: Eu sunt garantul menținerii coeziunii în această coaliție

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, joi, că în partid va fi o competiție „de proiecte” cu premierul Florin Cîțu și a precizat că el este „garantul” coeziunii în coaliție, după ce premierul Florin Cîțu a spus că dacă va câștiga competiția internă din PNL, coaliția va funcționa mai bine.

„Va fi o competiție de proiecte, în care fiecare își va prezenta viziunea și până la urmă membrii PNL vor decide”, a precizat Ludovic Orban.

Președintele PNL spune că au fost momente dificile pentru formarea coaliției de guvernare, însă le-a depășit pe toate prin negocieri.

„Eu am fost șeful echipei de negociere în calitate de președinte PNL, negocieri care au fost dificile, dar în urma acestor negocieri am reușit formarea coaliției, negocierea guvernului și am reușit să luăm acele măsuri care trebuiau luate înainte de 1 ianuarie ca să menținem România credibilă pe plan internațional și ca să putem să împiedicăm derapaje bugetare”, a spus Orban.

Acesta consideră că este „mai degrabă” un garant al coeziunii din coaliție.

„Am participat la toate negocierile în coaliție, împreună am convenit asupra unei forme finale a PNRR, formă care a fost trimisă la Bruxelles, de asemenea am depășit un moment de criză, ca urmare a intervenției mele în calitate de președinte al PNL. Eu sunt mai degrabă un garant al menținerii coeziunii în această coaliție”, a mai declarat Ludovic Orban.

Premierul Florin Cîțu a declarat luni seară la Digi24 că ar exista o comunicare mai bună și lucrurile ar fi „tranșate mai simplu” în coaliția de guvernare cu USR PLUS și UDMR, dacă ar fi el președintele Partidului Național Liberal.

