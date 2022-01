Marcel Ciolacu vrea o nouă lege pentru plafonarea și compensarea facturilor la energie. „Funcționăm pe o lege ineficientă”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți seară, că vrea să discute în coaliția de guvernare elaborarea unei noi legi pentru plafonarea și compensarea facturilor la energie, deoarece cea în vigoare este „ineficientă, ea neputând fi pusă în aplicare”.

„În primul rând, funcționăm pe o lege propusă de actualul ministru, din punctul meu de vedere ineficientă, ea neputând fi pusă în aplicare, cea cu plafonarea și cu compensarea facturilor. Va trebui cât mai curând să avem o ședință de coaliție și să venim cu alt act normativ, ori prin ordonanță, ori facem ședință extraordinară la Parlament și venim cu el fiindcă atât la persoanele fizice, dar și la companiile românești, fiindcă ele nu mai sunt competitive la aceste prețuri și totul este în lanț.

Am reușit să introducem de la început acel pachet social care are ca destinație aproape 10.000.000 de români și am anticipat într-un fel ce se va întâmpla în luna ianuarie. Eu cred că trebuie făcută o ședință de coaliție, în primul rând cu ministrul Energiei și găsită altă modalitate, mult mai ușoară și mai accesibilă atât companiilor, cât și populației”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța la mijlocul lunii noiembrie că au fost finalizate normele metodologice ale schemei de acordare a compensațiilor pentru facturi și că nu vor exista facturi necompensate. Totodată, acesta avertiza că cei care vor refuza să respecte regula vor fi pedepsiți.

