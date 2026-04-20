Mesajul transmis de Ilie Bolojan lui Rumen Radev, după victoria în alegerile din Bulgaria

Premierul Ilie Bolojan a transmis felicitări lui Rumen Radev pentru victoria sa clară în alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria. „Aştept cu interes consolidarea în continuare a parteneriatului strategic dintre România şi Bulgaria”, se arată în mesajul postat de premier.

„Îl felicit pe Rumen Radev pentru victoria sa clară în alegerile din Bulgaria. În calitate de vecini, aştept cu interes consolidarea în continuare a parteneriatului strategic dintre România şi Bulgaria, precum şi promovarea priorităţilor noastre comune în cadrul UE şi NATO”, este mesajul postat pe platforma X de premierul României.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„De asemenea, trebuie să ne continuăm eforturile pentru îmbunătăţirea conectivităţii regionale şi consolidarea securităţii flancului estic şi a regiunii Mării Negre”, a adăugat Bolojan.



Rumen Radev, liderul coaliției de trei partide „Bulgaria progresistă”, a proclamat victoria, după încheierea zilei alegerilor parlamentare anticipate din Bulgaria, declarând că formațiunea sa a „învins apatia” și și-a asigurat un mandat pentru schimbare. El a subliniat că prezența la vot a demonstrat un angajament civic reînnoit, dar a avertizat că neîncrederea în politica bulgară rămâne ridicată, potrivit Novinite.

Editor : A.P.