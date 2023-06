Ministrul Economiei, după discuțiile cu reprezentanții din construcții: Facem un grup de lucru, bugetul este de 150 de milioane de euro

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat vineri, după discuţiile cu reprezentanţii companiilor din construcţii despre schema de ajutor de stat pentru materiale de construcţii, că au decis constituirea unui grup de lucru la minister. El a arătat că bugetul pentru schema de ajutor de stat este de maxim 150 de milioane de euro, pentru că trebuie să meargă pe schema simplă de notificare a Comisiei Europene, astfel încât să înceapă schema de ajutor anul acesta.

Ministrul Radu Oprea a declarat la Palatul Victoria că că a discutat despre schema de ajutor de stat pentru materiale de construcţii, programul naţional Construct Plus. Dânşii sunt beneficiarii finali ai materialelor de construcţii, cei care pun în operă aceste materiale. De asemenea, sunt şi producători mare parte dintre ei şi am dorit să avem această discuţie pentru a putea calibra exact schema de ajutor de stat astfel încât să avem rezultate maxime pe domeniile de interes, pe domeniile în care să putem maximiza atât producţia pentru că avem nevoie să fim competitivi”, a afirmat Radu Oprea, potrivit News.ro.

”Au ridicat o problemă foarte corectă a economiei de piaţă, că trebuie să producem de calitate bună şi la un preţ rezobnabil, astfel încât să fim competititivi în România şi să putem să punem în operă materialele din România, pentru că scopul nostru este acela de a reduce deficitul comercial. Discuţiile au durat două ore, deşi erau programate pentru o oră, ceea ce înseamnă că am avut consistenţă, că am avut subiecte, că am avut dialog”, a mai spus Oprea, precizând că s-a decis înfiinţarea unui grup de lucru pentru această schemă, la Ministerul Economiei.

Reprezentanţii din industrie vor fi prezenţi la discutarea normelor şi a ghidurilor.

România importă 705 din materialele de construcţie cu care lucrează, susține Radu Oprea

”În discuţiile pe care le-am avut, ne-au certificat că aceste date statistice sunt din realitatea de zi cu zi, dacă vom putea să fim competitivi, în timp putem să scădem la jumătate din ceea ce importăm astăzi, depinde de noi, de tehnologia pe care o vom aduce”, a arătat Oprea.

El a mai spus că bugetul pentru schema de ajutor de stat este de maxim 150 de milioane de euro, pentru că trebuie să meargă pe schema simplă de notificare a Comisiei Europene, astfel încât să înceapă schema de ajutor anul acesta şi de anul viitor, pentru că se schimbă cadrul financiar, să poată veni cu sume mai consistente şi cu partea de garanţii.

Reprezentantul patronatelor din sectorul construcţiilor, Cristian Erbaşu a spus la rândul lui că fost o discuţie foarte consistentă şi eficientă.

”Sper eu, să vedem rezultatele, ne-am oferit disponibilitatea de a ne întâlni de fiecare dată când e necesar pentru ca această lege, care este extrem de benefică, să aibă rezultatele scontate, pentru că o intenţie bună poate să se transforme într-un insucces, dacă în program şi în normele de aplicare nu avem grijă să nu avem impedimente. Am dat şi câteva soluţii, de fapt am enunţat câteva problematică asupra unor programe similare din trecut care nu au dat rezultate, acele programe de ajutor de stat, şi dacă vom avea grijă să nu mai facem aceleaşi greşeli, sunt aproape sigur că un astfel de program va avea succes. Evident, cu efecte nu imediate, ci probabil în şase luni, în cazul extinderii unor baze deja existente. Am abordat mai multe teme, sectorul de construcţii, alături de IT şi servicii sunt sectoarele cele mai dinamice, care au ţinut economia la nivelul la care noi suntem şi economia românească este printre puţinele care nu au intrat în recesiune”, a precizat Erbaşu.

El a menţionat că îşi doresc în primul rând o rapiditate mai mare în execuţie, pentru că în momentul de faţă, materialele care vin din import pe de o parte vin foarte greu, este o criză la nivel mondial de resurse în ceea ce priveşte materialele de construcţii, să fie de calitate şi evident mai ieftine.

”Totul ţine de o predictibilitate pe o perioadă lungă, am stabilit nişte cifre, sumele nu sunt mici pentru aceste fabrici, ceea ce e bine este că vor fi locuri de muncă şi calificate, cu salarizări bune, în astfel de fabrici însă trebuie să avem predictibilitate pe termen mediu, 5 sau 7 ani şi pe termen lung, 10 sau 15 ani, pentru că o astfel de fabrică, cu o capacitate mare pentru a avea eficienţă, sdă fie ieftine, din punct de vedere al preţului şi bune calitativ, necesită o amortizare de 10 sau 15 ani, lucru pe care l-am abordat şi am căzut de acord”, a completat Cristian Erbaşu.