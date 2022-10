Ministrul Muncii: O creștere a pensiilor cu 10% ar fi „sustenabilă”. Ciucă anunțase 15%

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, joi, într-un interviu acordat Agerpres, că doar o creștere a pensiilor cu 10% poate fi sustenabilă din punct de vedere bugetar. El îl contrazice astfel pe premierul Nicolae Ciucă, care a anunțase o creștere a pensiilor cu 15%.

„O majorare a pensiilor cu rata inflaţiei ar însemna un plus de 5,1 - 5,2%, pentru că trebuie să ne raportăm la inflaţia din 2021, conform prevederilor legale, şi ar fi prea puţin, de aceea propunerea noastră este de o creştere cu minimum 10%, de la 1 ianuarie”, a declarat Marius Budăi.

El a subliniat că autorităţile luptă pentru creşterea puterii de cumpărare, fiind o diferenţă "foarte, foarte mare" între a apăra o putere de cumpărare şi a o majora.

„În momentul când vom prezenta bugetul, vom prezenta şi procentul de creştere a pensiilor. Cert este că vor creşte cu cel puţin 10% şi că vor creşte de la 1 ianuarie. (...)

Aţi văzut recent şi cei doi preşedinţi din cele mai mari partide care fac parte din coaliţie, şi mă refer aici la domnul Ciolacu, şi la domnul premier, au spus foarte clar că pensiile trebuie să crească şi că pensiile vor creşte de la 1 ianuarie”, a spus Budăi.

Ministrul Muncii a explicat că dacă se va respecta regula legală a creșterii pensiilor doar cu rata inflației, ”o să vedem că trebuie să ne raportăm la inflaţia din 2021”. ”Şi dacă am fi respectat acel lucru ar trebui să facem o majorare acum de 5,1 - 5,2 % . Nu ne dorim aşa ceva. Ştim că este foarte puţin. De aceea şi în propunerea PSD, când le-am propus şi am ieşit public să fac acele propuneri ale Partidului Social Democrat pe care să le punem pe masa de dialog a coaliţiei, propunerea a fost extrem de bine fundamentată. Am lucrat cu colegii mei de la sediul partidului, din Kiseleff, o propunere extrem de bine argumentată din punct de vedere financiar şi am spus că în viziunea noastră şi în conformitate cu calculele noastre, se impune o majorare de cel puţin 10% a pensiilor, majorare care să fie şi sustenabilă din punct de vedere al impactului bugetar”, a explicat ministrul Muncii.

„Propunerea noastră de majorare a pensiilor cu cel puţin 10% este bine, foarte bine fundamentată. Impactul este de 11 miliarde lei şi nu pune probleme pe procedura de deficit excesiv”, a subliniat Budăi.

"Avem nevoie ca, pe baza bugetului şi acestor fonduri care vin de la UE, să facem modificările necesare, să vedem în ce fel putem sprijini bugetul cu aceşti bani şi ce bani ne rămân pentru a putea să ne ducem în creşterea pensiilor cu 15%, dacă se poate cu mai mult de 15%, şi cu salariului minim la 3.000 lei. Este o cifră pe care am discutat-o şi o susţin cu toată puterea mea, dar avem nevoie de concreteţea bugetului pe masă", a declarat Nicolae Ciucă, tot joi, la Bruxelles, într-o conferință de presă.

"Pentru fiecare dintre ele am spus, de la finele lunii septembrie, că trebuie să avem cifre concrete legate de proiecţia bugetului pe anul 2023 şi să identificăm foarte clar şi transparent pentru toată lumea care e bugetul din care putem să facem măriri de pensii şi salarii. Sunt un susţinător, inclusiv PNL e un susţinător al creşterii pensiilor şi salariilor. Vedem foarte clar care este evoluţia inflaţiei. Este deja o temere care este prezentată, inclusiv aici în zona euro inflaţia a ajuns la 9,9% şi nu putem să lăsăm cetăţenii, nu putem să lăsăm pensionarii să resimtă povara a tot ceea ce înseamnă efectele creşterii inflaţiei", a afirmat Nicolae Ciucă.

