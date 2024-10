Mircea Geoană a vorbit la Digi24 despre vizita pe care a făcut-o la Moscova în anul 2009, precizând că a fost „o vizită normală, exploratorie” și că s-a dus în Rusia „ca orice om care vrea să conducă o țară.”

„2009, anul de grație 2009. În 2008, Putin vine la summit-ul NATO la București, primit de Băsescu și de toți liderii NATO. Rusia este în relație cu NATO, partener strategic în 2009. În 2007 cred că a început această relație. Parteneri strategic. Vine Medvedev, noul președinte la început de 2009. Da, a făcut rocadă. Deci, 2009 este primul an de mandat al lui Medvedev, o figură mai deschisă către Occident, chiar decât Putin, în condițiile în care tot Occidentul era în relație. Merkel a trădat interesele Germaniei, vorbind cu Putin și cu Rusia? Occidentul, americanii au o problemă cu Rusia în 2008 și 2009? Avem astăzi o problemă cu Rusia. Deci această încercare de a translata o vizită normală, exploratorie al unui potențial viitor președinte la un vecin important, cu care Occidentul avea o relație constructivă și de parteneriat vi se pare o problemă? De ce este o problemă? M-am dus cum se duce orice om care vrea să conducă o țară, se duce într-o vizită exploratorie. Se vede cu adjunctul, consilierul de securitate național lui Medvedev și discută despre lucruri legate de relația bilaterală pentru a fi sigur că această relație se poate dezvolta în condiții normale pentru 2008,” a declarat Mircea Geoană.

Geoană a declarat că și-a plătit singur vizita și că a mers cu un avion de linie.

„Eu și campania mea. Am mers cu avion de linie, m-am întâlnit, am vorbit cu ministrul de Externe, așa se face. Așa se face jocul ăsta. Vin după 5 ani la NATO, vin după după cea mai importantă poziție a unui român și a unui est-european la NATO și veniți cu bazaconii din 2009, când Rusia era partener strategic cu Europa, că cineva se duce să vorbească în mod normal cu acești oameni. Acest om, Mircea Geoană, a fost ca ministrul de externe, cel care a făcut comisia pentru recuperarea tezaurului de la Moscova. Ce s-a întâmplat în 2009 este un lucru normal. A fost o vizită la Moscova, una singură, exact documentată și vorbită cu ministrul de externe.

Nu este nimic de ascuns. Statul român este suficient de vigilent să știe ce îi fac demnitarii săi de rang înalt. Eu am fost diplomat, ambasador și ministru de externe. Eu știu cum se joacă jocul și sunt lucruri care se fac publice și lucruri carenu se fac publice,” a precizat Geoană.

„Am vorbit instituțional despre relația bilaterală și despre ceea ce se poate întâmpla în viitor. Am insistat pentru tezarul românesc, am spus ce vreau să facem, avem o relație, am vorbit despre Republica Moldova, am vorbit despre interesele legitime ale României în Republica Moldova. Asta face un profesionist și un lider,” a adăugat fostul număr 2 din NATO.

Întrebat dacă cei de la NATO au întrebat despre această vizită, Geoana a răspuns: „Niciodată. Păi, cum să mă întrebe? Pentru că dumneavoastră întrebați obsesiv despre ceva de acum 15 ani de zile, înseamnă că este relevant pentru NATO? Nu. Ca dovadă că am fost angajat la NATO și pentru că am trecut prin toate filtrele de verificare pe care și le poate imagina cineva.”

Editor : A.P.