Mircea Geoană susține că este ținta unei „acțiuni de kompromat”. Cine sunt jurnaliștii pe care îi acuză că încearcă să „îl compromită”

Mircea Geoană susține că „o adevărată acțiune de kompromat este în derulare”, după ce o investigație internațională a arătat legăturile dintre un fost șef de campanie al candidatului independent și un afacerist din Federația Rusă. Jurnaliștii pe care Geoană îi acuză că „încearcă cu disperare” să îl compromită fac parte dintr-o organizație globală de jurnaliști de investigații care a fost nominalizată și la premiul Nobel pentru Pace în anul 2023.

„V-am spus de la începutul campaniei prezidențiale că o candidatură independentă din partea unui fost înalt oficial NATO va deranja interesele Federației Ruse și interesele unor grupuri din România. Din păcate, am avut dreptate. O adevărată acțiune de kompromat este în derulare, îmi sunt imputate așa-zise asocieri cu Federația Rusă, lucrul total necredibil în condițiile în care, timp de 5 ani, am condus împreună cu secretarul general Alianța Nord-Atlantică”, a transmis Mircea Geoană, pe Facebook.

Candidatul independent susține că se încearcă „cu disperare compromiterea” sa și a făcut un apel către instituțiile statului român „pentru a veghea și proteja democrația României”.

„Interferențe din exterior, acțiuni de compromitere a unui candidat independent și fost înalt oficial NATO sunt de neacceptat și de aceea fac încă o dată un apel către cetățenii noștri, către jurnaliști să știe să facă diferența între dezinformare și informație jurnalistică”, a adăugat Geoană.

Jurnaliști nominalizați la Premiul Nobel pentru Pace

Reacția lui Mircea Geoană vine pe fondul unei investigații internaționale, realizate de jurnaliștii rețelei The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Concret, aceștia arată că Rareș Mănescu, fost primar din Sectorul 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus în timp ce se ocupa de campania lui Mircea Geoană pe vremea în care acesta era secretar general adjunct la NATO. Mai multe detalii, pe larg, aici.

OCCRP este o rețea globală care adună jurnaliști de investigație de pe tot globul. A fost înființată în 2006 de Drew Sullivan și jurnalistul român Paul Radu.

Misiunea OCCRP, potrivit acestora, este lupta împotriva corupției și a crimei organizate prin demascarea economiilor subterane, a liderilor corupți și de a combate dezinformarea prin intermediul jurnalismului de investigație.

Acești jurnaliști, pe care Geoană îi acuză acum de „kompromat”, au lucrat, printre altele, la numeroase investigații prin care au demascat afacerile oligarhilor și oficialilor ruși pe tot globul. Unul dintre cofondatori, Drew Sullivan, se află pe lista „indezirabililor” din Federația Rusă.

Pe lângă premiile obținute în ultimii ani pentru investigații, în 2023 rețeaua OCCRP a fost inclusiv nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace.

Rețeaua OCCRP are centre membre pe tot globul, iar investigațiile rețelei au fost publicate și de redacții de renume internațional, cum ar fi The Guardian, Der Standard sau The Times. În România, centre membre ale OCCRP sunt Context.ro, Rise Project și Átlátszó Erdély.

