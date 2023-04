Nicolae Ciucă le cere liberalilor să atragă mai multe fonduri europene pentru a convinge românii din străinătate să se întoarcă în țară

Premierul Nicolae Ciucă le-a cerut membrilor PNL o mai mare implicare în atragerea de fonduri europene, afirmând că investiţiile produc schimbări ce determină românii din străinătate să se întoarcă acasă.

"Orice schimbare în calitatea vieţii, la sat, la comună şi chiar la oraş determină de la sine motivaţia să nu mai plece românii de acasă, ci mai mult decât atât, să se întoarcă cei care astăzi muncesc în alte ţări. Muncesc şi tânjesc să revină acasă. Important este că există speranţă, sunt obiective în dezvoltare şi oamenii se întorc acasă", a declarat Nicole Ciucă la o întâlnire cu membrii PNL Gorj, potrivit Agerpres.

Acesta a dat ca exemplu investiţia româno-americană recent inaugurată la Iaşi, unde lucrează 3.000 de oameni, mulţi dintre ei reveniţi acasă din străinătate, pentru că au apreciat condiţiile de muncă şi calitatea vieţii.

"Dacă din ţările unde îşi desfăşoară activitatea au trimis 11 miliarde în ţară, aici, dacă noi vom folosi cu cap tot ceea ce înseamnă potenţial şi oportunităţi, valoarea adăugată a acestora va fi mult mai mare. Putem să facem enorm de mult în trei domenii pe care le-am menţionat de fiecare dată când am avut ocazia: în domeniul energetic, în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi l-am lăsat la urmă, deşi are valoarea adăugată cea mai mare, în domeniul IT şi tehnologie. Există un potenţial incredibil pe care-l recunoaşte toată lumea, ba unii chiar au început să ne invidieze pentru asta. Doar noi nu l-am văzut până acum. Trebuie să le vedem şi trebuie să le asigurăm credit necesar, pentru că doar folosind acest aceste resurse, şi umane, şi minerale, şi naturale, şi materiale, putem cu adevărat să ne îndeplinim obiectivele despre care vorbim în calitate de politicieni", a adăgat Nicolae Ciucă.

