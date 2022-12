Nicuşor Dan spune că din punct de vedere electoral are o poziţie mai bună decât în 2020. Sondajele îi dau 17% intenţie de vot

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că, din punct de vedere electoral, are o poziţie mai bună decât în 2020, deoarece sondajele îi dau o intenţie de vot de 17-18%, ceea ce, pe persoană fizică, i se pare mult, informează Agerpres.

UN sondaj recent comandat de PNL arată că 17 la sută dintre bucureşteni ar vota la alegerile locale cu Nicuşor Dan, în condiţiile în care fostul edil general Gabriela Firea are o intenţie de vot de 34%.

"Dacă vorbim strict electoral, dacă vorbim de persoana mea în această ecuaţie electorală, poziţia e mult mai bună decât acum doi ani şi jumătate, când au fost alegeri. Pentru că acei 17% - 18% în alte sondaje - sunt pe persoană fizică. Adică, sunt intenţie de vot, în condiţiile în care PNL are propriul candidat şi USR are propriul candidat. E foarte mult pentru o persoană fizică, în opinia mea. Pentru că e foarte probabil că o să fim în 2024 în ipoteza alegerilor într-un singur tur, eu cred că are şanse mari scenariul din 2020, în care să fie o presiune publică, a publicului de dreapta, pentru un candidat comun, pentru a nu aduce PSD la guvernarea locală în Bucureşti. Atunci a fost o presiune a publicului de dreapta şi o presiune foarte bună a partidelor de dreapta care, după lungi şedinţe de negociere, au răspuns la ce voia electoratul şi au venit cu o coaliţie. Eu sunt optimist că pentru un public de dreapta majoritar, partidele de dreapta vor avea soluţia adecvată în 2024", a spus Nicuşor Dan, într-un interviu pentru Europa FM.

Întrebat dacă se teme de o candidatură a Gabrielei Firea, edilul general a comparat situaţia actuală cu cea de la alegerile locale din 2020.

"În 2020, sondajele spuneau la fel. Mie îmi dădeau, pe persoană fizică, 6-7% iar candidaţilor partidelor - diverse procente. Suntem cumva la fel cum eram în 2020. Gabriela Firea pot să spun că a fost un primar dezastruos", a mai spus el.

În ce priveşte relaţia cu PNL, Nicuşor Dan a precizat că are susţinerea acestui partid pentru implementarea proiectelor structurale din domeniul administraţiei.

"Pe partea asta administrativă, funcţionează. Pe partea politică, evident că partidele, oamenii politici, sunt într-o permanentă campanie electorală. Modalitatea de a comunica, ni se spune că politica e despre percepţii... mă concentrez mult mai puţin la latura aceasta, la jocul acesta de comunicare. Şi o să avem timp în campania electorală, de la jumătatea anului viitor să tot vorbim. Să ne evaluăm", a adăugat el.

În ce priveşte relaţia cu USR, Nicuşor Dan a arătat că a existat o tensiune în primul an, până ce a acordat viceprimarilor şi dreptul de semnătură.

"În ceea ce priveşte partea administrativă şi modul în care colaborăm pentru Bucureşti, lucrurile sunt foarte limpezi, clare, cu atât mai mult cu cât avem viceprimarii de la PNL şi de la USR care au fiecare competenţele lor. Toată lumea face sondaje, ceea ce e absolut firesc pentru partide politice, oameni politici. Fac sondaje, îşi fac strategii pentru toate alegerile care vor fi în 2024 - lucruri foarte fireşti. Dar pentru moment, ele nu au interferat cu activitatea noastră administrativă. (...) Cu USR a existat o tensiune în primul an, până la momentul în care am delegat atribuţiile - adică atribuţiile erau delegate, dar nu era dreptul de semnătură şi asta a fost tensiunea pe care am avut-o cu USR, dar e demult depăşită aceasta", a mai precizat el.

