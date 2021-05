Cel mai important lucru pe care l-am realizat în cele două luni de când sunt șef al Gărzii de Mediu a fost să redau libertatea comisarilor de a-și face treaba în teritoriu, fără niciun fel de presiune, de orice natură, și de aici apar rezultatele, a spus Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, vineri seara, la Digi24.

Întrebat despre ce presiuni este vorba, Octavian Berceanu a explicat că se știe că la nivel de județ comisarii de mediu sunt numiți politic. „Asta este realitatea, de aici începem. Când ai făcut o numire politică, indiferent în ce partid ești - și așa s-a întâmplat - sunt foarte mulți agenți într-un județ: cu unii ești mumă, cu unii ești ciumă. Asta s-a întâmplat. Acei oameni numiți răspundeau politic. Eu nu permit acest lucru sub nicio formă. Fiecare comisar merge și-și face treaba. În momentul în care există o presiune, de orice natură, asupra lui - de la președintele țării, ministru, prim-ministru sau eu - nimeni nu are voie să aibă ingerințe în actul de control”, a punctat Octavian Berceanu.

La rândul său numit politic, șeful Gărzii de Mediu a fost întrebat dacă în cele două luni de când se află la conducere a fost sunat de cineva pentru a face vreun favor politic. „Poate să-mi ceară să fiu mai blând, în mod voalat. Nu și-a permis nimeni să mă sune să-mi zică fă aia sau cealaltă. Nu, sub nicio formă! Blândețe mi s-a cerut să am vizavi tocmai de acești comisari numiți politic în trecut, care au unii 10 ani, unii 15 ani de vechime”, a răspuns Octavian Berceanu. El a dat asigurări că aceste solicitări au fost respinse în mod categoric. „Când nu mai pot face față, plec eu singur, dacă înfurii prea multă lume, n-au decât să mă mute de pe această poziție. Dar cât timp sunt aici, nu avem astfel de ingerințe sub nicio formă. Este cel mai mare lucru pe care am reușit să-l realizez”, a completat Octavian Berceanu.

Volumul amenzilor s-a dublat, grație libertății pe care o au comisarii

El a arătat că statistic, în 2019, în primele patru luni s-au dat amenzi în valoare de 14 milioane de lei, în timp ce în primele patru luni ale lui 2021, cuantumul amenzilor se ridică deja la 30 de milioane de lei, adică s-a dublat volumul amenzilor, fără să se dubleze neapărat numărul controalelor și nici al oamenilor care merg în control. „Doar din libertatea de a face controale, la nivelul comisarilor, acolo unde cred că este cazul și cred că trebuie să impună legea. Atât. Primul lucru”, a subliniat șeful Gărzii de Mediu.

„Al doilea lucru este modul în care cooperez cu societatea civilă, cu oamenii. Dacă în 2019 sau 2020 primeam 3.000 de solicitări, petiții, intervenții - vă rog mergeți și faceți, verificați - , acum 3.000 am primit deja. Pur și simplu s-a creat un tsunami de petiții, la care cu greu facem față, pentru că inițial Garda de Mediu n-a fost construită să facă față nici tehnic, nici din punct de vedere al capacității umane la valul acesta de petiții. Eu mă bucur și încurajez, vreau să crească aceste petiții ca număr și ca implicare la nivel de cetățean. Ceea ce fac este să optimizez cumva munca oamenilor, astfel încât să fim ultrarapizi în rezolvarea lor”, a arătat Octavian Berceanu.

Editor : Luana Pavaluca