Opoziția, după publicarea „ordonanței trenuleț”: Mai ţineţi minte când spunea Ciolacu că se tatuează că nu va creşte taxele?

„Nota de plată”, „distracția pe bani publici continuă” și „bomba fiscală” sunt câteva dintre reacțiile publice ale unor reprezentanți ai opoziției, după ce Ministerul Finanțelor a publicat proiectul „ordonanței trenuleț” prin care noul guvern încearcă să țină sub control deficitul bugetar. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a criticat duminică seară tipul de investiții pe care le-a făcut fostul guvern, pentru care acum a venit „nota de plată”, în timp ce deputatul USR Claudiu Năsui amintește de declarația lui Marcel Ciolacu care, în campania electorală, a spus că se tatuează cu mesajul că nu va crește taxele. „Ordonanța trenuleț” prevede mai multe tăieri și înghețări de venituri, dar și creșterea unor taxe și impunerea unora noi.

Nicusor Dan: e bine să faci investiții, dar sunt bune cele care aduc bani

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat duminică, despre ordonanţa-trenuleţ pregătită de Executiv, că a venit nota de plată, nu doar din anul 2024, ci şi din 2023 şi 2022. El a precizat că este bine să faci investiţii, dar trebuie să faci în autostrăzi şi nu în stadioane sau reabilitarea unor sedii, pentru că acestea nu aduc bani înapoi la buget.

„A venit nota de plată, nu doar din anul 2024, ci şi din 2023 şi 2022”, a declarat Nicuşor Dan, la Antena 3, despre Ordonanţa cu măsurile fiscale ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie.

Primarul Capitalei a arătat că este bine să faci investiţii, numai că sunt bune acele investiţii care aduc mai departe bani.

„Adică e bine să faci autostrăzi. Pentru că, dacă faci autostrăzi, vor veni firme în localităţile alea şi oamenii vor avea de lucru, vor plăti taxe mai mari şi aşa mai departe. Dar dacă n-ai bani, nu e bine să faci investiţii cum ar fi reabilitarea unor sedii de instituţii care pot să mai aştepte 5 ani, 7 ani. Nu e bine să faci câte un stadion în fiecare oraş. Pentru că nu produc bani stadioanele alea”, a precizat primarul Capitalei.

Claudiu Năsui: Noul guvern dă semnalul că distracţia pe bani publici continuă, pentru că pentru unii sunt mereu bani

Deputatul Claudiu Năsui (USR) a afirmat că „noul guvern continuă aplicarea tradiţionalului principiu al clasei politice: «cine împarte, parte îşi face». Mai ţineţi minte când zicea domnul Ciolacu în timpul campaniei electorale că se tatuează că nu va creşte taxele? Iată că au trecut alegerile şi le creşte”, spune fostul ministru al Economiei.

„Noul guvern continuă aplicarea tradiţionalului principiu al clasei politice: ‚cine împarte, parte îşi face’. Nu taie schemele de afaceri pe banii statului (adică o redistribuţie de la săraci la bogaţi). Nu taie nici subvenţia pentru partide, care la ora actuală e cea mai mare din Europa. Au zis să scadă doar cu un sfert faţă de anul trecut. Doar că anul trecut au fost 4 campanii electorale. Deci suma e colosală. Practic ei scad un sfert dintr-o sumă colosală şi rămân cu o groază de bani în continuare”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

Fostul ministru al Economiei a arătat că „voucherele de vacanţă date 90% la stat, rămân”.

„În caz că nu ştiaţi nu doar salariile sunt mult mai mari la stat decât la privat, ci şi beneficiile. Unul dintre aceste beneficii este voucherul de vacanţă. De fapt e o subvenţie pentru proprietarii de hoteluri, deci tot o redistribuţie de la toţi către câţiva”, subliniază Năsui.

„Şi ca să fie minciunile din campanie evidente, domnul Ciolacu creşte taxele. Mai ţineţi minte când zicea domnul Ciolacu în timpul campaniei electorale că se tatuează că nu va creşte taxele? Iată că au trecut alegerile şi le creşte. Şi, ca să vezi ghinion, nu poate da vina nici pe greaua moştenire că tot el a guvernat în ultimii 3 ani, dintre care jumătate ca prim ministru”, a mai scris Claudiu Năsui.

El a menționat că „cel mai trist lucru nu e doar că domnul Ciolacu minte, pentru că asta se ştia deja, ci faptul că noul guvern dă semnalul că distracţia pe bani publici continuă, pentru că pentru unii sunt mereu bani”.

„Asta înseamnă că românii vor continua să fie sărăciţi chiar mai rău decât până acum. Soluţia este scăderea semnificativă a cheltuielilor, nu doar de ochii lumii. Iar semnalul trebuia dat de la vârf”, a conchis Năsui.

Petrişor Peiu (AUR): „România intră într-o criză economică şi democratică profundă cu Marcel Ciolacu la bordul locomotivei unui «trenuleţ» ucigaş”

La rândul său, senatorul AUR Petrişor Peiu a acuză, într-un comunicat de presă, că, pentru a-şi salva stilul nesăbuit de guvernare, coaliţia PSD-PNL-UDMR a aruncat bomba fiscală asupra întregii economii, după ce dividendele vor fi impozitate cu 10%, în creştere cu 25% faţă de pragul actual, aceste măsuri urmând a lovi în aproape 3 milioane de români, asociaţi sau acţionari ale celor peste 900.000 de firme înregistrate. Parlamentarul spune că România intră într-o criză economică şi democratică profundă cu Marcel Ciolacu la bordul locomotivei unui „trenuleţ” ucigaş.

„Până acum aveam o economie funcţională şi un stat în criză financiară gravă. De acum înainte, criza statului se va răspândi în întreaga economie. Pentru a-şi salva stilul nesăbuit de guvernare, coaliţia PSD-PNL- UDMR a aruncat bomba fiscală asupra întregii economii”, scrie în comunicatul transmis de Petrişor Peiu.

Senatorul AUR arată că dividendele vor fi impozitate cu 10%, în creştere cu 25% faţă de pragul actual. Asta va lovi aproape 3 milioane de români, asociaţi sau acţionari ale celor peste 900.000 de firme înregistrate. În plus, spune senatorul, dispar facilităţile fiscale pentru angajaţii din IT, construcţii şi industrie alimentara, ceea ce va îngreuna situaţia pentru 580.000 de angajaţi din construcţii, 200.000 angajaţi din IT şi 150.000 angajaţi din industria alimentară.

Peiu mai afirmă că „firmele din domeniile respective, aproximativ o cincime din economie (din PIB) vor fi nevoite sa crească salariile brute (pentru a le menţine pe cele nete), iar ca urmare, unele din aceste firme vor colapsa, iar cele rămase vor creste preţurile”.

„Vom avea, aşadar, o reaprindere a inflaţiei!”, adaugă Petrişor Peiu.

Senatorul AUR mai spune că „avem şi o criza morală, dar şi una democratică: o criză morală generată de faptul că actuala putere a luat toate voturile pe care le-a luat promiţând menţinerea regimului fiscal existent, pentru ca apoi să modifice dramatic regimul fiscal în prima săptămână de guvernare”.

”Avem şi o criză democratică gravă, generată de derapajul unei puteri abuzive, aproape dictatoriala, manifestat prin modificarea masivă a cadrului fiscal printr-o ordonanţă, fără nicio dezbatere publică sau parlamentară şi ignorând regula de a nu modifica fiscalitatea cu mai puţin de 6 luni înainte de aplicarea modificării. Pentru toate aceste motive, regimul PSD-PNL-UDMR s-a descalificat profund şi a devenit toxic pentru economia şi pentru democraţia noastră”, spune senatorul Peiu.

