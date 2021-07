Orban îi răspunde lui Cîțu: Dacă nu mi-aş fi asumat răspunderea de a face înţelegere cu USR PLUS, Firea câştiga Primăria Capitalei

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că dacă nu şi-ar fi asumat răspunderea de a face înţelegere cu USR PLUS şi de a impune candidatul la Primăria Capitalei susţinut de liberali, Nicuşor Dan, Gabriela Firea ar fi câştigat alegerile locale în Bucureşti. Pe de altă parte, Florin Cîțu spune că PNL este un partid puternic și trebuie să aibă candidați la fiecare sector, iar asta nu va fi o piedică pentru ca alianța cu USR PLUS să reziste până în 2024.

„Şi eu mi-aş fi dorit ca la alegerile locale din 2020 să câştigăm cu candidaţi ai PNL. Credeţi-mă că sunt un om care îmi fundamentez deciziile pe analize extrem de solide, pe studii, pe evaluări care trebuie să ne conducă spre cea mai bună decizie. Dacă noi şi mai ales eu nu mi-aş fi asumat răspunderea de a face înţelegere cu USR PLUS şi de a impune dintre cei doi competitori de la USR PLUS - Vlad Voiculescu şi Nicuşor Dan candidatul sprijinit de PNL şi de USR PLUS -, astăzi primar general al Capitalei ar fi fost Gabriela Vrânceanu Firea. Ăsta este adevărul. Ştiu că toţi ne-am fi dorit un liberal care să câştige alegerile. Pe de altă parte, noi ca liberali nu mai puteam accepta să ţinem Bucureştiul sub domnia incompetenţei, corupţiei şi fariseismului care s-a întâmplat în perioada de guvernare şi a Gabrielei Vrânceanu Firea. După 12 ani de conducere PSD, dreapta a reuşit să câştige Bucureştiul datorită faptului că am avut inteligenţa şi înţelepciunea să găsim acea soluţie câştigătoare care ne-a dus astăzi să fim la putere la nivelul Bucureştiului şi în aproape toate sectoarele”, a spus Orban, la conferinţa de alegeri interne din cadrul Organizaţiei PNL Sector 2.

El s-a declarat convins că PNL este cel mai puternic partid din România.

„Faptul că nu am fost pe primul loc la parlamentare are cu totul şi cu totul altă explicaţie. Nu că nu am făcut reforma administraţiei, că nici nu o aveam în programul de guvernare, domnule prim-ministru, nu pentru că nu am făcut reforma salarizării, pentru că nici nu o aveam în programul de guvernare al Guvernului de tranziţie, nu că nu am făcut reforma pensiilor, că nici nu o aveam în programul de guvernare. Acum sunt în programul de guvernare şi acum le vom realiza. PNL este cel mai puternic partid din România”, a susţinut Orban, potrivit Agerpres.

Cîţu: Când eşti cel mai mare partid nu se poate să nu ai candidaţi la fiecare sector

Premierul Florin Cîţu a declarat, luni, că alianţa PNL cu USR PLUS va rezista cu siguranţă până în 2024 şi a reiterat că la următoarele alegeri liberalii trebuie să aibă candidaţi proprii la fiecare primărie de sector.

El a fost întrebat dacă declaraţia sa conform căreia în 2024 PNL ar trebui să aibă proprii candidaţi la primăriile de sector înseamnă că nu va mai exista o colaborare cu USR PLUS până atunci.

„Nu înseamnă. Posibil ca cei de la USR PLUS să susţină candidatul PNL la primărie. Ceea ce este important pentru noi este să fim cel mai mare partid politic din România şi când eşti cel mai mare partid politic din România nu se poate să nu ai rezerve de oameni, să ai candidat la primărie pentru fiecare primărie de sector”, a spus Cîţu, la Parlament.

El a afirmat că nu pune la îndoială decizia privind alianţa cu USR PLUS.

„Nu am pus la îndoială nimic. Eu am spus că în viitor, când voi fi preşedinte al PNL şi vom fi cel mai mare partid politic din România, vom avea candidaţi la fiecare sector membri ai PNL. Eu vorbesc despre viitor, trecutul trebuie doar analizat şi învăţat din greşelile trecutului”, a spus premierul.

El a fost întrebat dacă din punctul său de vedere crede că alianţa PNL cu USR PLUS va funcţiona până în 2024.

„Sigur. Este o alianţă puternică. Ne pregătim de opt ani de guvernare”, a spus Cîţu.

Editor : Liviu Cojan