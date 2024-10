Pe 24 noiembrie nu alegem doar președintele, ci și felul în care vrem să arate țara în următorii ani

Propunerile Elenei Lasconi pentru România

Sunt mulți cei care mă întreabă de ce vorbesc despre taxe, despre Educație și Sănătate că doar nu este aceasta treaba președintelui. Eu spun că este. Președintele este cel mai votat om din România și trebuie să aibă o viziune de țară, să dea o direcție. Altfel, este doar o păpușă în vitrină și eu nu-mi doresc să fiu un asemenea președinte.

Îmi doresc să fiu președintele care ascultă, care unește o țară și care se asigură că România merge în direcția corectă. Îmi doresc să fiu președintele care conduce țara alături de un guvern de dreapta, care respectă munca și profesionalismul, extirpă impostura din instituțiile, ministerele capturate de interese personale și de partid și nu în ultimul rând un președinte care reprezintă, cu fruntea sus, România pe plan extern.

Am un plan și mă voi asigura că noul guvern ține cont de el. Un plan pe care l-am numit simplu: măsura Lasconi. Este un plan în 10 puncte, care are și o prioritate zero: lupta cu drogurile.

MAXIMĂ URGENȚĂ: Sprijin pentru dependenți, zero toleranță pentru marii traficanți

Ca Președinte, voi ridica tema luptei cu drogurile pe agenda CSAT, la prima ședință pe care o va prezida. Vom întări instituțiile pentru a curăța străzile și școlile de traficanții de droguri. Protejăm copiii, îi ajutăm pe cei care au nevoie de tratament.

Întregul plan pe care l-am lucrat împreună cu colegii mei, cu societatea civilă, cu experți, are 10 puncte, soluții concrete pentru a rezolva principalele probleme pe care le reclamă întreaga societate.

În program veți vedea exact cum ne-am propus să reclădim o Justiție independentă, să finanțăm corect Educația, să extindem serviciile medicale pe care le primim, cum facem să producem mai multă energie și cum devenim relevanți pe plan extern.

Dar, toate pleacă de undeva. De la respectul față de muncă pe care acum o jupoaie guvernanții. Statul român este pe locul 1 în Europa la sărăcie în rândul celor care au loc de muncă. Şi tot pe primul loc la taxarea muncii.

De acum înainte, tăiem taxele pe muncă.

Rămâi cu bani în plus la salariu:

● toți angajații + 500 de lei în plus pe lună.

● tinerii angajați sub 29 de ani vor rămâne cu 1.000 de lei în plus pe lună.

● fiecare familie va rămâne cu 1.500 de lei în plus pe lună pentru primul copil și cu încă 500 de lei în plus pentru al doilea copil.

● fiecare asistent al persoanelor cu handicap va primi în plus 500 de lei pe lună.

PFA, microîntreprinderi

Pentru că munca trebuie încurajată, nu penalizată, propunem revenirea la sistemul anterior de taxare și pentru microîntreprinderi, și pentru activitățile independente.

Asta înseamnă că de acum înainte pentru microîntreprinderi:

• impozitul revine la 1% pe cifra de afaceri, până în 500.000 de euro

• fără condiția de a avea minimum un angajat

• fără limitarea numărului de microîntreprinderi care pot fi deținute

Iar pentru activități independente:

• CASS va fi plătit la valoarea a 12 salarii minime/an

• ⁠CAS și CASS pe 12 salarii minime/an

Sunt un om sincer, care nu spune că le știe pe toate, dar care are bună credință și multă putere de muncă. Este momentul ca după 35 de ani românii să aleagă un președinte onest, care știe să asculte vocea specialiștilor, care poate distinge între bine și rău, care nu are datorii și nu poate fi manipulat de grupuri de interese. De acum înainte putem avea o direcție clară, un plan de țară și un președinte care va face tot ce-i stă în putere ca planul să fie aplicat.

Schimbarea nu vine cu un singur om! Dar, împreună, dacă fiecare dintre noi își face treaba în bucata lui, dacă nu ne resemnăm, dacă punem presiune pe cei responsabili, putem reuși să avem o Românie pentru toți, nu doar pentru unii!

