PLUS își alege președintele. Dacian Cioloș este singurul candidat

Membrii PLUS se pregătesc să își realeagă președintele. Dacian Cioloș este singurul candidat pentru această funcție.

La Romexpo S-au întrunit peste 1.500 de delegați din PLUS pentru a-l alege pe președintele formațiunii.

Convenția națională vine pe fonduri unor tensiuni între PLUS și aliații lor din USR. Înfrângerea de la prezidențiale a lui Dan Barna nu e încă trecută cu vederea de partenerii din PLUS. Multe voci din partidul lui Dacian Cioloș îi reproșează lui Dan Barna rezultatul și readuc în discuție subiectul alegerii candidatului. Multe voci din PLUS spun că Dacian Cioloș ar fi fost un candidat mai valoros.

Tema fuziunii dintre cele două formațiuni este mai prezentă acum decât oricând, în perspectiva următoarelor alegeri.