Victor Ponta, fost președinte PSD și actual consilier onorific al premierului, a declarat, luni, în cadrul emisiunii „Studio Politic” de la Digi24, că ar fi preferat ca Marcel Ciolacu să rămână prim-ministru, dar că, este convins că reprezentantul social-democraților va ajunge în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, cu „șanse foarte mari” să câștige. În situația în care Ciolacu nu va câștiga Președinția, Victor Ponta consideră că acesta va „rămâne prim-ministru și lider al PSD, dar îi va fi mult mai greu, pentru că anul viitor chiar trebuie luate o mulțime de măsuri”. Ponta a vorbit de asemenea despre ceilalți candidați și șansele lor de a câștiga alegerile pentru Palatul Cotroceni.

„Eu sunt unul dintre cei foarte puțini care au spus și public și privat domnului Ciolacu, că aș fi preferat să rămână prim-ministru. A luat decizia de a candida la prezidențiale. Am spus că îl susțin, că îl votez.

Eu am fost în locul domnului Ciolacu acum 10 ani, el a făcut campanie pentru mine iar dacă are nevoie de mine, îl ajut. În ce fel va avea nevoie de mine, o să spună chiar el. Nu pot să spun eu.

Totuși 90% din viața noastră de zi cu zi, taxe, impozite, salarii, pensii, inundații, depinde de prim-ministru. Puțin depinde de președinte.

Marcel Ciolacu e al 9-lea prim-ministru după mine, în 9 ani de zile. Mi-aș fi dorit atunci să rămână prim-ministru. A luat decizia, nu ne mai întoarcem. Cred că are șanse foarte mari să câștige.

Nu sunt dintre cei care îi spun «Marcel, gata, îi zdrobești pe toți». Am am am auzit și eu asta, și Mircea Geoană a auzit asta, și Adrian Năstase. Are o șansă reală să câștige.

E mai experimentat decât mine Marcel Ciolacu. Are 55 de ani, eu aveam 42. Iohannis, până la urmă, a fost pus președinte ca să îndeplinească niște sarcini care nu erau ale României, erau ale celor din afară. A fost foarte disciplinat. Cred că e singurul membru în Consiliul European care timp de 10 ani n-a votat niciodată împotrivă și nu s-a abținut niciodată”, spune fostul premier.

Despre declarația lui Marcel Ciolacu că primește meditații la limba engleză și la economie, Victor Ponta afirmă: „Nu știu. Nu vorbim în română între noi. Nu, nu sunt cel care să vă spun cum vorbește”.

„Eu, de exemplu, învăț alte limbi străine. Mă duc la la școală, ca să zic așa. Merg la Institutul Yunus Emre. Vreau să amân Alzheimer-ul. Realitatea este că orice om deștept învață toată viața. Proștii nu învață niciodată.

Sunt convins că domnul Ciolacu are șanse foarte mari să fie un președinte mult mai bun decât Băsescu și Iohannis, dar recunosc că standardele-s foarte joase. Dacă se compară cu Băsescu și cu Iohannis, e foarte jos. În orice situație, va fi mai bun decât cei doi. Pentru că-i cunosc pe amândoi. Sunt singurul premier care a lucrat cu amândoi, și cu Traian Băsescu, și cu Klaus Iohannis.

Traian Băsescu e un tip foarte deștept, foarte talentat pentru politică, pentru tot, dar care și-a folosit talentul și deșteptăciunea numai pentru lucruri rele. Iar Klaus Iohannis este mediocritatea absolută promovată la nivel internațional”, mai spune acesta.

Despre alocarea banilor, cu aprobarea Guvernului condus de Marcel Ciolacu, pentru „luxul personal” al președintelui Klaus Iohannis, fostul lider PSD spune: „De ce să-ți oprești adversarul când greșește”.

„Dar, de exemplu, să dai bani din bugetul României ca să promovezi cartea domnului Ciucă, pe care nu o va citi nimeni niciodată, nici nu știu dacă se va publica vreodată, nu o să pierdem nimic.

Sigur că e anormal și sigur că anul viitor, dacă mă întrebați, că ăsta e domeniul în care am rămas în ultimii ani, anul viitor va trebui o reformă a tot ce înseamnă cheltuielile statului român, pe care nu știu cine va fi prim-ministru, dar zău că n-aș vrea să fiu în locul lui. Va fi foarte greu. Realitatea despre statul român este că dacă era o companie, dădea faliment de mult”, mai precizează Ponta.

Acesta mai spune că, dacă va avea nevoie Marcel Ciolacu de el, va candida la alegerile parlamentare. „Nu e visul vieții mele. Am fost de patru ori parlamentar. Nu îmi doresc cu disperare, dar dacă consideră că pot să-l ajut, sigur că o voi face”.

Despre George Simion: „Toată lumea l-a văzut ca șarlatan”

Consilierul premierului neagă că a vrut să intre în AUR ori că i-a oferit consiliere lui George Simion după ce s-au întâlnit.

„Dacă mergeți și dumneavoastră cu mine la o terasă în Herăstrău, s-ar putea să apară poze și cu noi”.

„Problema lui George Simion e că a pierdut foarte mult în ultimul timp, tocmai pentru că vorbește gura fără el, în loc să se gândească să fie serios. Toată lumea l-a văzut ca șarlatan. Eu așa l-am văzut și asta îl dezavantajează.

O mișcare suveranistă, naționalistă este un lucru pe care eu îl respect.

M-am întâlnit cu mulți șarlatani în viață și mă mai întâlnesc, că așa e viața. El m-a căutat să mă întrebe. A venit de vreo două-trei ori la mine la birou, dar nu-i un tip prost. Vrea să învețe. Și eu am învățat de la alți premieri. Eu am învățat foarte mult de la Adrian Năstase, de la Mugur Isărescu, cu Emil Boc am vorbit destul de des, deși am fost adversari politici.

După care, l-a luat șarlatania. Eu i-am că «tu vrei să fii Băsescu, dar să le tragi la toți țeapă înainte să te alegi». Vezi că Băsescu le-a tras țeapă la toți după ce s-a ales. În politică sunt mulți șarlatani”.

Despre informația relatată în presa ucraineană că AUR ar putea lansa o serie de provocări informaționale anti-ucrainene, Victor Ponta declară:„Eu nu cred povestea asta, sincer”.

Despre afirmația liderului AUR că Republica Moldova este un stat artificial, Ponta afirmă: „Eu am făcut foarte mult pentru Republica Moldova ca premier și am foarte mulți prieteni acolo. Da, cred că-s români și că le-ar fi foarte bine alături de noi. Declarațiile lui politice îl privesc pe el. N-am nicio treabă cu el. Cred că de la faimoasa întâlnire despre care vorbiți au trecut 2 ani sau mai mult. Nu ne-am mai întâlnit”.

„Ciolacu, 100% în turul doi”

Acesta a declarat că Marcel Ciolacu va intra în turul doi al alegerilor prezidențiale. „100%. Nu știu cu cine”.

Geoană vs Simion

Între Mircea Geoană și George Simion în turul doi, Victor Ponta spune că va vota pentru primul.

„Nici n-aș sezita vreo secundă. Ne cunoaștem foarte bine. Eu am făcut campanie pentru Mircea Geoană, și el pentru mine. Cred că toți avem lucruri bune și rele, dar cred că în acest moment principala problemă a lui Mircea Geoană este lipsa infrastructurii politice.

Eu știu cum e să faci un partid nou, e foarte greu, aproape imposibil în România, după cum s-a dovedit de altfel în 30 de ani”.

Geoană vs Ciolacu

El, de asemenea, a dat asigurări că îl va vota pe Marcel Ciolacu în turul doi, chiar dacă ar candida împotriva lui Mircea Geoană.

Despre Elena Lasconi, președintele USR, Victor Ponta spune că are o campanie „bună” pentru prezidențiale. „A fost jurnalist, simte știrile”.

Lasconi „nu se pricepe la nimic din ce ar trebui să facă un președinte”

Fostul candidat la prezidențiale mai precizează că Elena Lasconi nu este pregătită pentru „o funcție importantă”.

„Eu am caracterizat campania doamnei Lasconi că e vopsit gardul și înăuntru-i leopardul. Nu se pricepe la nimic din ce ar trebui să facă un președinte. Oamenii deștepți învață. Problema e dacă învață pe pielea lor sau pe pielea noastră. N-o văd pe doamna Lasconi în acest moment pregătită să aibă o funcție importantă, nu de președinte.

E mai bună decât ce a avut USR-ul până acuma și probabil că va scoate un scor mai bun decât la europarlamentare. Probabil că vor lua 10-12%, ceea ce e bine”.

El consideră că Diana Șoșoacă „va lua un scor mai bun”. „N-am o părere bună despre doamna Șoșoacă. Da, m-ați întrebat așa, ca observator și om cu experiență în politică”.

Ponta spune că ar vrea ca George Simion să ajungă în turul al doilea al prezidențialelor doar pentru a câștiga Marcel Ciolacu „detașat”.

„Există o populație care iese la vot împotriva PSD, după care regretă. Au ieșit pentru Băsescu și le-a părut rău; pentru Iohannis, le-a părut rău. De data asta n-ar ieși pentru Simion, pentru că nu pare serios. Iohannis părea serios acum 10 ani, după aia și-a dat cu firma în cap”, susține Victor Ponta.

Despre soarta lui Ciolacu dacă pierde la prezidențiale: „Cred că rămâne prim-ministru și lider al PSD, dar îi va fi mult mai greu”

Întrebat ce va face în cazul în care Marcel Ciolacu va pierde alegerile prezidențiale, Ponta spune: „Eu le-am pierdut și eu și am văzut când le-a pierdut Năstase, când le-a pierdut Geoană, când le-a pierdut Dăncilă.

Eu sper să câștige Marcel Ciolacu, pentru că, dacă va pierde, cred că rămâne prim-ministru și lider al PSD, dar îi va fi mult mai greu, pentru că anul viitor chiar trebuie luate o mulțime de măsuri și nu pot fi luate decât de un președinte, un prim-ministru, împreună, care au forță politică.

E, cum a zis Marcel Ciolacu, cel mai frumos dintre urâți. A reușit PSD-ul întotdeauna să guverneze destul de bine. Dacă nu le câștigă, discutăm atunci”.

Editor : Alexandru Costea