Klaus Iohannis va vorbi mâine despre criza guvernamentală

Klaus Iohannis a avut, marți, la întâlnirea anuală cu ambasadorii români, o primă reacție cu privire la subiectul ieșirii ALDE din alianța cu PSD, respectiv plecarea de la guvernare. Președintele a anunțat că va face declarații mâine despre actuala criză guvernamentală.

„Apartenența la NATO și la Uniunea Europeană, amplificarea Parteneriatului Strategic cu SUA, susținerea multilateralismului – toate împreună conferă României cel mai ridicat grad de securitate de până în prezent și un profil consolidat la nivel internațional. În același timp, realitățile lumii în care trăim, în care riscurile și amenințările se amplifică și se diversifică accelerat, ne obligă să facem eforturi suplimentare, care să susțină și în viitor realizările noastre de până acum. De aceea, vă solicit să mențineți o politică externă credibilă și predictibilă, pentru realizarea interesului național al României și în beneficiul cetățenilor săi”, a spus Iohannis.

Șeful statului l-a citat în discursul său pe fostul diplomat român Nicolae Titulescu: „«Dați-mi o bună politică internă ca să pot face o bună politică externă», zicea Nicolae Titulescu. Așadar, dragii mei, nu putem să facem abstracție de politica internă a României. Despre actuala criză guvernamentală, despre remaniere, despre calea de ieșire din criză, voi face o declarație publică mâine.”

În continuare, președintele le-a spus diplomaților români că vor fi întrebați despre ce se întâmplă în România și le-a indicat ce să răspundă.

„Dumneavoastră vă veți întoarce la post și o să fiți întrebați ce se întâmplă în România, cum se va soluționa criza, cum vor decurge alegerile. Iar dumneavoastră să răspundeți așa: România are o democrație solidă. România are o democrație consolidată, prin referendumul care s-a ținut pe 26 mai a.c. și care a adus un răspuns foarte clar al românilor pentru democrație, pentru o cale pro-europeană, pentru o abordare solidă transatlantică, pentru un stat de drept, pentru o justiție dreaptă, pentru consolidarea și continuarea luptei împotriva corupției. Dumneavoastră să răspundeți așa: România va rămâne o democrație și un partener credibil și stabil în orice condiții! O să vă întrebe partenerii, prietenii noștri ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Iar dumneavoastră să răspundeți așa: orice se va întâmpla în România, se va întâmpla în limitele Constituției. România este o democrație consolidată, în care Constituția este respectată și indiferent de soluția găsită, România va rămâne un partener serios, predictibil, credibil, angajat în demersurile comune care sunt în curs. Și vă spun vouă că soluții există și eu voi veghea. Nu, voi garanta că aceste soluții să fie constituționale! Am încredere în implicarea dumneavoastră profesionistă, esențială în acest scop, și vă doresc mult succes, în continuare, pentru români și pentru România!”, a mai spus Klaus Iohannis.

Luni, conducerea ALDE a decis ca formațiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu să iasă de la guvernare. Trei dintre cei patru miniștri ai partidului urmează să își depună astăzi demisiile, urmând ca premierul Viorica Dăncilă să numească în locul lor interimari. Decizia vine după ce ALDE și PSD nu s-au înțeles în privința restructurării guvernului și a unui nou program de guvernare.

Singurul ministru din partea ALDE care a anunțat până în acest moment că nu demisionează este Ramona Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, prezentă astăzi la întâlnirea cu șeful statului.

Redactor web: George Costiță