Primul sondaj de opinie din 2024. PSD și PNL pe primele două locuri, urmate de AUR și USR. Partidul lui Șoșoacă și UDMR fac pragul

Potrivit unui sondaj de opinie realizat de CIRA (The Center for International Research and Analyses), care a măsurat intenția de vot pentru primele alegeri de anul acesta, respectiv cele europarlamentare, și la început de 2024 PSD se află pe primul loc, cu 30%, urmat de PNL care se menține pe locul doi în clasamentul partidelor pentru alegerile din iunie, iar AUR pe locul trei.

Astfel, dacă duminica viitoare ar fi organizate alegerile europarlamentare rezultatul votului ar arăta în felul următor: PSD – 30%, PNL – 20%, AUR – 18%, USR – 14%, SOS – 6%, UDMR – 5%. Restul partidelor nu ar trece de pragul de 5% care le-ar permite intrarea în Parlamentul European.

Sursa foto: Sondaj CIRA

Sondajul mai arată că românii ar alege în proporție de 40 la sută un partid de dreapta sau centru și doar 13 la sută un partid de stângă.

Sursa foto: Sondaj CIRA

În ceea ce privește prezența la vot, dintre cei care au răspunsul sondajului de opinie susțin, 53% spun că sigur vor vota la alegerile europarlamentare din acest an.

Sursa foto: Sondaj CIRA

