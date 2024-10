Programul lui Marcel Ciolacu, noutatea absolută: construcția de cămine studențești devine prioritate națională

După vizita din Campusul Regie, de la începutul anului universitar, Premierul Marcel Ciolacu își întărește angajamentul luat față de studenții din România. Programul de țară lansat de președintele PSD duminică, în cursa prezidențială, vorbește despre căminele studențești și alte măsuri pentru studenți ca prioritate națională. 4,5 miliarde de lei a alocat în plus șeful Executivului pentru bugetul învățământului în acest an, iar fonduri de 6 miliarde de euro din PNRR sunt alocate sistemului de educație și infrastructură în învățământ.

Marcel Ciolacu a vorbit despre modernizarea României pornind de la cauzele care generează neajunsuri în sistem și economie. Una dintre ele este forța de muncă, influențată direct de calitatea sistemului de învățământ și profesionalizare.

Marcel Ciolacu: “Am văzut cum este viața într-un cămin construit acum 50 de ani”

Candidatul PSD a introdus construcția de cămine studențești ca o prioritate în Programul de țară lansat duminică. Decizia vine după vizita în căminele studențești din Regie, în București, în urmă cu 3 săptămâni.

“Modernizarea României presupune însă și rezolvarea problemei forței de muncă. Iar asta se face doar prin investiții masive în educație, astfel încât toți copiii și tinerii din România să aibă acces egal. Am fost în căminele din Regie și am văzut cum este viața într-un cămin construit acum 50 de ani. Și am decis să facem din construcția de cămine studențești o prioritate națională”, declarat premierul duminică, în lansarea Programului pentru România.

Toate eforturile CNI din următoarea perioada prioritizează campusurile universitare

Recent, într-o vizită la Iași, premierul a fost tranșant în privința proiectelor ce vor fi finanțate prin Compania Națională de Investiții în următoarea perioadă.

„Prioritățile Companiei Naționale de Investiții în acest moment sunt campusurile universitare. Îmi cer scuze de la anumiți domni primari, părerea mea e că anumite cămine culturale pot să mai aștepte, și anumite săli de sport în zona rurală, pentru o perioadă de câteva luni de zile și tot ce avem campusuri universitare, cămine pentru studenți vor fi o prioritate pentru CNI”, a declarat Marcel Ciolacu.

Printre proiectele majore deja demarate în campusurile din țară sunt, în prezent, 175 de locuri noi în căminele din Regie și alte 700 în construcție.

1 miliard de euro pentru învățământ dual

Pe lângă infrastructura campusurilor universitare, în capitolul dedicat educației, Marcel Ciolacu a vorbit și despre finanțările pentru învățământul dual.

“Acești tineri mi-au povestit și despre visurile lor. Dacă vrem ca ei să nu plece, trebuie să-i sprijinim pe toți tinerii care vor să învețe și care muncesc! Să-i ajutăm să-și facă un rost aici, în țară! Investim deja 1 miliard de euro pentru a crește o nouă generație de specialiști, prin sistemul de învățământ dual. Este important ca școala să le dea tinerilor garanția unui loc de muncă bine plătit”

Președintele PSD propune măsuri pentru reducerea abandonului școlar și acces la studii superioare pentru elevii din mediile defavorizate. Mai mult, Ciolacu încurajează antreprenorialul în rândul tinerilor prin programul „prima companie pentru studenți”, dar și prin reducerea poverii fiscale pentru studenții care lucrează.

4,5 miliarde de lei în plus la bugetul învățământului

La rectificarea bugetară din urmă cu câteva săptămâni, premierul Ciolacu a alocat 4,5 miliarde de lei în plus la bugetul învățământului, pentru creșterea accesului la educație. Astfel, bugetul educației din Guvernul Ciolacu ajunge la un total de 58,5 miliarde de lei, cu 61% mai mare decât anul trecut.

Totodată, 6 miliarde de euro sunt puși la dispoziție prin PNRR pentru creșterea calității sistemului de educație, a mai anunțat premierul duminică, în lansarea Programului pentru România.