Protest-sărbătoare în Piața Victoriei: Trebuie să reforăm partea asta, să dăm șansa diasporei să voteze

Alegerile s-au încheiat, ultimii români votând până luni la ora 7:00, ora României, pe coasta de vest a Statelor Unite şi Canadei, în secțiile din Los Angeles, Seattle şi Vancouver. Nu avem până acum informaţii despre incidente care s-ar fi petrecut de cealată parte a oceanului, spre deosebire de Europa. Din nou, mii de oameni nu au putut să voteze, după o zi de aşteptare. Vor să voteze, lăsaţi-i să o facă! Este strigătul care s-a auzit, în Bucureşti şi în Sibiu, unde au avut loc demonstraţii de susţinere a diasporei.

- Sărbătoresc victoria referendumului, soluția celor 850 de zile. Tot la protest am venit pentru că diaspora a fost umilită. Ginerele meu stă de 10 ore la coadă la Stuttgart și nu știu dacă va ajunge să voteze.

- Victorie! La mulţi ani, România! România, trezeşte-te! România, trezeşte-te! România, trezeşte-te!

Demisia! Demisia! Demisia!

- Am văzut cozi de kilometri, trebuie să reforăm partea asta de ani de zile. Diaspora stă și așteaptă după noi să ne mobilizăm, să le dăm șansa să voteze, să-și facă treaba, datoria de român și noi ne mișcăm mai încet în România.

- Din păcate, asta a vrut PSD de la noi, să nu iasă oamenii la vot. S-a văzut și în România asta, nu au fost indicatoare cu secții de votare, le-au răsucit între ele ca oamenii să nu iasă la vot. Am ieșit destui oameni și asta e o bucurie pentru noi. Întotdeauna diapora a fost salvarea, ei au fost cei care ne-au salvat pe noi.

- Eu iubesc România, când am văzut azi la TV am crezut că am născut al cincilea copil. Foarte emoționată, și vin și la prezidențiale.

- Diaspora! Diaspora! Diaspora! Diaspora!

- Suntem alături de cei care au stat 6 ore, 8 ore, chiar 10 ore la coadă iar unii dintre ei nu au reușit să voteze.

- Diaspora a fost din nou extraordinară și mi se pare normal. Avem familii acolo, avem prieteni acolo, am fost alături de ei.

- Am stat toată ziua azi să văd dacă prietenii mei intră la cabinele de vot, toată ziua mi-au trimis poze cum au stat 5-6, 7-8 ore doar ca să voteze. Sunt oameni care au plecat, au ales alte țări și totuși se sacrifică pentru noi.

- PSD, ciuma roșie! PSD, ciuma roșie!

- Putem ieși în stadă, să ținem niște pancarte cu numele orașelor în care românii încearcă să voteze, să le arătăm că suntem alături de ei și să ștoe că deși unii dintre ei nu au putut vota, pentru noi, exemplul lor e foarte prețios. Ei sunt eroii noștri.

