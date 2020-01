PSD depune joi moțiunea de cenzură. Ludovic Orban: O aștept cu indiferență

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban va fi depusă joi dimineaţă, a anunţat preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, preşedinte interimar al PSD, informează Agerpres.

„Mâine dimineaţă vom depune moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban”, a declarat Ciolacu, miercuri, la Parlament.

În opinia acestuia, „opoziţia se bucură de fiecare dată când puterea îi conferă dreptul de a depune mai multe moţiuni”.

„Şi noi nu vrem să scăpăm acest lucru. Dorim să depunem moţiunea de cenzură”, a adăugat Ciolacu, citat de Agerpres.

Întrebat dacă îşi doreşte să treacă această moţiune, liderul PSD a spus: „Categoric”. „Nu avem matematic numărul, dar nici Guvernul Orban n-a avut matematic când a fost învestit”, a arătat el.

Ciolacu a menţionat că în afară de UDMR nu s-a mai anunţat o altă formaţiune care ar susţine moţiunea, dar a subliniat că „sunt mai mulţi colegi care ar dori”.

Premierul Orban: „Nu cred, după evaluarea pe care o am, că moțiunea de cenzură are șanse de succes”

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că aşteaptă „cu indiferenţă” moţiunea de cenzură pe care PSD urmează să o depună, apreciind că nu crede că acest demers are şanse de succes.

„Aş putea spune că o aştept cu indiferenţă (moţiunea de cenzură - n.r.). În momentul în care am decis să ne angajăm răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi am fost perfect conştienţi că PSD va depune moţiune de cenzură. În ce ne priveşte pe noi, ne prezentăm cu fruntea sus, ne-am pus mandatul pe masă şi cred că asta arată ceva despre Guvernul PNL pentru a găsi o soluţie pe care o aşteaptă peste 82 la sută dintre cetăţenii români şi anume alegerea democratică a primarilor, cu sistemul de alegere în două tururi”, a afirmat Orban, la Parlament, întrebat în legătură cu moţiunea de cenzură a PSD.

El a adăugat că nu crede, după evaluarea sa, că moţiunea nu are şanse de succes. „Nu cred, sincer, după evaluarea pe care o am astăzi, că moţiunea de cenzură are şanse de succes", a adăugat prim ministrul.