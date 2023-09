Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan le-a reproșat liderilor europeni, reuniți în plenul Parlamentului European, că nu sunt capabili să pună presiune şi să îl oprească pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer, de a „umili şi sfida” România, prin refuzul acestuia de a accepta România în Schengen.

„Ne-aţi minţit! Ne-aţi minţit în mod repetat. Ne umiliţi şi păcăliţi constant, deşi suntem cetăţeni europeni model, responsabili şi deschişi, toleranţi şi extrem de muncitori. Am făcut eforturi uriaşe şi am deschis larg uşile pentru 6 milioane de cetăţeni ucraineni ce fugeau din faţa agresiunii inacceptabile şi incalificabile a lui Putin. Ne punem la grea încercare fermierii noştri rămaşi cu mii de tone de cereale în hambare sau pe câmp pentru a primi cerealele ucrainene ce trebuie să ajungă în Nordul Africii şi Europa Occidentală, însă care rămân în cantităţi uriaşe şi pe teritoriul României. Ne-am securizat graniţele şi tocmai azi dimineaţă românii de la graniţa sudică cu Ucraina au primit mesaje de, informare şi avertizare cu privire la protejarea de bucăţile de drone ce cad de pe celălalt mal atacat în rafale de ruşi”, a spus europarlamentarul PNL în discursul său.

„Nu sunteţi capabili să puneţi presiune şi să îl opriţi pe cancelarul Nehammer al Austriei de a umili şi sfida o ţară cu 25 de milioane de cetăţeni europeni. Nehammer sfidează şi umileşte nu doar România şi pe români, el îşi bate joc de eurosistem, de voi toţi, de la Consiliu până la tine, în mod special, Dragă Ursula”, a continuat europarlamentarul liberal, adresându-se președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

El s-a adresat şi preşedintei Parlamentului European, Rooberta Metsola, şi preşedintelui Consiliului European, Charles Michel.

„Tu, Roberta, Charles Michel ne faceţi promisiuni peste promisiuni, iar noi privim cum România, exemplu al toleranţei etnice şi religioase, al parteneriatului corect şi asumat pentru forţele militare NATO, este bântuită de stafia extremismului, anti-europenismului şi intoleranţei, ba mai nou, e drept că încă izolat, chiar şi al unui început de pan rusism şi pan asianism. Partide marginale au devenit periculoase din cauza refuzului Austriei de a ne accepta în Schengen şi al vostru de a fi incapabili de a-l convinge pe cancelarul austriac Nehammer că greşeşte grav faţă de Europa Comună şi faţă de solidaritatea Construcţiei Europene”, a continuat Rareş Bogdan.

„Vorbim în termeni elogioşi de viitorul Europei, dar tolerăm ca un fost ministru de Externe al Austriei, ce dansa la nuntă cu dictatorul Putin, să anunţe că s-a mutat în oraşul dictatorului, la Sankt Petersburg”, a mai spus el.

„Aud cuvinte ca solidaritate, unitate şi alte glume. Care solidaritate? Ce au cerut românii care sunt umiliţi pe coridoare marginale în aeroporturi? Ce unitate şi egalitate de şanse, când românii stau la cozi kilometrice la graniţe? Am fost primii care am adoptat buget de 2% pentru apărare, iar acum mergem pe 2,5%. În timp ce noi securizăm frontiera, alţii se dezvoltă! Românii au apărat Europa în ultimii 500 de ani. Am livrat petrol, gaze, lemn, uraniu, apă, dar mai ales inteligenţă! Iar pentru a ne apăra ţara, a trebuit să negociem permanent. Ne-aţi hrănit cu iluzii, dar am rămas şi rămânem europeni. Asta în timp ce Austria vânează contracte, iar România aşteaptă respectul cuvenit. Atât! Respect și șanse egale!”, a susținut europarlamentarul.

