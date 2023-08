Reacția Guvernului, după declarațiile lui Ponta: Reprezintă opinie personală. E consilier onorific, nu are nicio putere de decizie

Guvernul României se distanțează de declarațiile făcute de consilierul onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu, despre care spune că sunt „opinie personală”. Într-un răspuns pentru Digi24, Biroul de Presă al Guvernului precizează că Victor Ponta „nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”.

„În legătură cu solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm următoarele: Încă din prima clipă, așa cum a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, România a activat, începând de sâmbătă noaptea, Mecanismului european de protecție civilă pentru transferul persoanelor rănite în exploziile de la Crevedia, în unitățile medicale din străinătate.

Până în prezent, un număr de 12 pacienți cu arsuri grave pe o suprafață corporală cuprinsă între 10 și 80% au fost transferați în spitale din străinătate - în Belgia (2 pacienți), Italia (2 pacienți), Austria (3 pacienți), Germania (4 pacienți) şi Norvegia (1 pacient). Prioritatea prim-ministrului și a Guvernului a fost și rămâne salvarea cât mai multor vieți ale celor care au suferit răni grave în urma exploziilor.

Decizia a fost luată în baza evaluării medicilor specialiști pentru asigurarea celor mai bune îngrijiri pacienților răniți. Datele arată că situația medicală a fost gestionată foarte bine. După tragedia de la Crevedia a fost activat în spitale Planul Alb de urgență pentru a asigura resursa umană și echipamentele necesare unei cât mai bune asistențe medicale persoanelor în suferință. Medicii și toate cadrele medicale s-au mobilizat extraordinar pentru a salva viața celor răniți.

Declarația domnului Victor Ponta reprezintă opinie personală, care nu are legătură cu activitatea guvernului. Dumnealui are calitatea de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relațiilor economice internaționale și nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”, se arată în răspunsul pentru Digi24.

Fostul premier Victor Ponta a făcut, duminică, declarații halucinante despre tragedia de la Crevedia și transferul răniților în spitale din străinătate. Acesta spune că „pacienții în stare rea sunt lăsați în România, să moară aici”, pentru că spitalele afara țării primesc doar pacienți „în stare bună” pentru că „vor doar să trimită facturi uriașe către statul român”.

„Spitalele din străinătate se ocupă doar de pacienții care sunt în stare bună. Pacienții în stare rea sunt lăsați în România, să moară aici. Vor doar să trimită facturi uriașe către statul român, acesta este interesul lor. Guvernul a făcut foarte bine că i-a pus în avion și i-a trimis în străinătate pe cei care aveau nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, dar e posibil ca românii să se întrebe: Noi nu plătim taxe? Pe noi de ce nu ne trimit în străinătate”, a declarat fostul premier, la România TV.

Editor : R.K.