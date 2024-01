Edilul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost întrebat la Jurnalul de Seară de la Digi 24 în ce relații se află cu Gabriela Firea și dacă se vor împăca, în contextul în care a povestit că s-a întâlnit cu nașa sa, în septembrie, la o nuntă, iar ea nici nu l-a băgat în seamă. În trecut, Robert Negoiță a acuzat-o pe Gabriela Firea că l-a trădat și că-l împiedică să revină în PSD. De această dată, primarul Sectorului 3 a afirmat că nu s-au certat, că situația e undeva la mijloc, dar că nu mai au niciun fel de relație de prietenie. Mai mult, acesta a evitat să spună dacă ar vota cu Gabriela Firea, afirmând că e prea devreme să răspundă la o astfel de întrebare.

"Eu n-am fost certat cu Gabriela Firea. Nu m-am certat. Ca să te-mpaci presupune că... Să te saluți cordial, prietenește, e una, să fii certat e altceva. Situația e undeva la mijloc. Întotdeauna e loc de mai bine. Împăcarea presupune c-a existat o ceartă. Din perspectiva mea, nu m-am certat. Nu mai suntem în relații, că nu avem relații de prietenie. Asta a fost susținerea. Până la urmă, eu am un vot ca toți ceilalți cetățeni din București", a spus Robert Negoiță.



Întrebat dacă Gabriela Firea e o variantă bună la Primăria Capitalei, Robert Negoiță a spus că: "sincer, nu știu să vă răspund la această întrebare. Există și varianta cu următoarea întrebare? Din punctul meu de vedere, Robert Negoiță, eu am un vot, eu am să iau decizia pe cine votez în momentul în care văd între cine și cine am de ales. Acum n-am o opinie conturată. E prea devreme să răspund".

Editor : Andreea Smerea