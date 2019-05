Româncă din Suedia: Noi, voluntarii, am costruit urne în garaj ieri seară, am tipărit liste suplimentare pe imprimanta mea de acasă

Laura Ghibu, româncă din Suedia, a povestit la Digi24 cât de greu se desfăşoară procesul de votare la o secţie din Malmo. Ea a spus că organizarea este slabă, dar că oamenii nu renunţă.

„Sute de oameni stau la coadă, sunt şi cu copii foarte mici, unii nou-născuţi, este frig şi plouă, dar oamenii nu renunţă”, a povestit Laura Ghibu.

„Lucrurile merg extrem de greu, sunt de la 7 aici, am ajutat ca voluntar. Lucrurile sunt foarte prost organizate, azi a fost dată o adresă greşită a secţiei de votare nr 420, pe site-ul MAE adresa era la altă locaţie, am stat acolo câteva ore, am îndrumat oamenii spre secţia bună.

Sut de oameni stau la coadă, sunt foarte supăraţi.

La Ambasada Suediei au venit fără urne, fără liste suplimentare, noi, voluntarii, am costruit urne în garaj ieri seară ca să poată lumea să voteze, acum m-am întors cu liste suplimentare pe care le-am tipărit pe imprimanta mea de acasă.

Sunt oameni cu familii, cu copii mici, încercăm să le dăm ceva cald, să îi băgm într-o cameră încălzită, este frig şi plouă. Niciodată nu a fost aşa mobilizare, mai mare decât la prezidenţialele din 2014”, a mai spus Laura Ghibu.