Simion îl atacă pe Ciolacu de Ziua Micii Uniri: Ne conduce breasla covrigarilor

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, la Iași, că România trebuie să repornească lupta pentru suveranitate naţională, criticând în același timp faptul că la manifestările de Ziua Unirii Principatelor Române din capitala Moldovei lipsesc atât premierul, cât şi preşedintele. George Simion a mai declarat că România a ajuns să fie condusă de „breasla covrigarilor”, aluzie la Marcel Ciolacu.

„Vorbim despre Alexandru Ioan Întâiul, vorbim despre felul în care şi românii simpli şi elita ţării de la acea vreme au spus „Noi îl vrem pe Cuza domn”. Vorbim despre felul în care am reuşit, în ciuda imperiilor care ne încolţeau, să avem astăzi şi atunci România. Este foarte important fiecare element de suveranitate: limbă, monedă, stat. Uitaţi-vă că sunt popoare şi astăzi, în 2024, care nu au propriul stat. Acum 165 de ani, oameni adevăraţi ai neamului nostru viteaz au reuşit să dea acestui popor propriul stat. Mai mic la început - nu cuprindea Suceava, nu cuprindea Chişinăul, nu cuprindea Sibiul, nu cuprindea Alba Iulia, nu cuprindea Timişoara. Însă a durat aproximativ 60 de ani şi am avut şi Chişinăul şi Cernăuţiul şi Suceava şi Alba Iulia şi Timişoara”, a declarat George Simion miercuri, la Iași, în cadrul conferinţei „Suveranitate naţională 1859 – 2024. Arc peste timp”, potrivit News.ro.

„Este foarte important să înţelegem că ceea ce facem noi, ca parte a mişcării suveraniste Alianţa pentru Unirea Românilor, este o continuare a acelei mişcări suveraniste. Este foarte important să înţelegem că în momentul în care Unirea celor două principate a fost recunoscută internaţional şi am putut avea guvern propriu, după aceea monedă, după aceea am putut emite pretenţii asupra celorlalte teritorii ocupate şi locuite dintotdeauna de conaţionalii noştri, atunci a fost un început”, a mai spus Simion, adăugând că „astăzi, la capitolul suveranitate naţională, stăm mai slab”.

„Ne conduce breasla covrigarilor”

Liderul AUR nu a ratat ocazia de a-i ataca pe premierul Marcel Ciolacu și președintele Klaus Iohannis, care anul acesta nu merg la Iași.

„Eu vreau să vă spun un singur lucru: Unirea, dragi colegi din AUR, nu s-a făcut de pe fotoliile moi. Sau nu s-a decis peste capul populaţiei din nişte birouri ascunse undeva unde era cald. După ce la Iaşi Alexandru Ioan Întâiul a fost proclamat domn, a venit rândul Bucureştiului. Şi erau foarte mulţi dintre parlamentarii de la acea vreme care nu doreau să îl aleagă pe Cuza domn, indiferent ce a zis Moş Ion Roată către divan. Şi de aceea a fost nevoie de bresle. A fost nevoie de breasla măcelarilor, de exemplu, să îşi ascută cuţitele în Dealul Patriarhiei de astăzi. Nu înţeleg cum ne-am trezit astăzi cu breasla covrigarilor care ne conduce. Şi nu înţeleg, pentru că de la Buzău avem oameni de seamă. L-a avut ţara pe primul ministru Alexandru Marghiloman. A avut partida conservatorilor”, a declarat George Simion, adăugând că „ne-am trezit cocoţat cu un fals revoluţionar”.

„Nu ştiu ce revoluţionar e ăsta care de frica mulţimilor nu vine astăzi la Iaşi, cum nu vine niciodată Klaus Iohannis. Să le fie ruşine pentru asta. Dar nu pentru ei am venit noi la Iaşi şi mergem de la ora 15 la Focşani, ci pentru noi. După ce finalizăm această conferinţă, pentru că Unirea nu s-a făcut în fotolii moi şi la căldură, cu toţii o să ieşim afară pentru a cere ca România să nu aibă graniţă la Prut şi pentru ca România să fie o ţară suverană. Anul acesta este anul victoriei! Şi pentru că suntem în fiecare an aici, la Iaşi, din ce în ce mai mulţi şi pentru că este anul în care trebuie să repornim lupta pentru suveranitate naţională, am încredere în fiecare dintre voi că veţi merge până la capăt, de acum din ianuarie şi până în decembrie”, a spus Simion în discurs.

Editor : B.P.