George Simion a luat și el cuvântul la ședința de învestire a Guvernului Ciolacu. Liderul AUR i-a adresat mai multe întrebări premierului desemnat și a spus că este foarte curios să afle răspunsurile, pentru că AUR vrea să știe „cu cine va guverna din anul 2024”. Simion i-a atacat pe miniștrii noului cabinet și a criticat programul de guvernare propus de Marcel Ciolacu. În discursul său, președintele AUR a vorbit și despre zăcămintele de gaze naturale descoperite în Gorj și a asociat asta cu cutremurele care, „culmea”, au avut loc în zona respectivă în ultima perioadă.

Principalele declarații ale liderului Aur, George Simion:

„M-am uitat, așa, astăzi în sală și n-am înțeles cine face circ și scandal. „Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară”. Am citat din Eminescu.

Nu o să vorbesc despre Omar Hayssam, nici despre studii făcute la vreme, nici despre partenerele de viață care gestionează subvenția pentru partide și nici de felul în care încercați să puneți pumnul în gură presei care face investigații.

Vreme de un an și jumătate am avut un Guvern și activitatea a fost nesatisfăcătoare. Vom avea un an și jumătate alt Guvern, condus de Marcel Ciolacu. AUR are un program de guvernare și ne interesează foarte mult cu cine vom guverna din 2024.

Ați promis că veți tăia din comunele care au puțini locuitori și din primăriile cu aparat de lucru generos.

Vrem să știm la ce v-ați referit când ați spus că românii sunt sclavii moderni ai Europei. Noi suntem iobagi, care aveau obligația să munească 52 de zile pentru stat. Asta era în 1512, dar astăzi este mai rău, pentru că românii lucrează 2 zile pe săptămână pentru stat și a treia ca să plătească taxele.

Ati promis ca veti taxa și companiile străine. Cum veți face asta? Sugestia noastră este să taxați toate sumele trimise peste graniță prin optimizare fiscală. Vrem să vedem de ce vrea Guvernul Ciolacu să adoptăm moneda euro. Specialiștii spun că nu este momentul potrivit. Vrem să știm de ce nu ați spus nimic despre Schengen în discursul vostru. Vrem să știm despre deficitul comercial și cum facem să nu mai importăm alimente. Astea sunt temele despre care ar trebui să discutăm.

Ce generează deficitul comercial? Industria chimică. Facem ceva cu gazele din Marea Neagră? Îndrăznim, prin Romgaz, să săpăm mai adânc la Caragele și să beneficiem de pe urma bogățiilor naturale ale României? Ce se va întâmpla cu zăcămintele de gaze naturale descoperite în Gorj? Unde, culmea, am avut niște cutremure în ultima perioadă. Va fi iertat în continuare, ca în vechiul cabinat, OMV-ul de plata taxelor care ar trebui să meargă către educație și sănătate?

Vedem compoziția acestui Guvern. La justitie ați pus-o pe păpușa lui Vlasov, la agricultură pe păpușa lui Stănescu, iar la sănătate nu mai vorbim despre atitudinea pe care o aveți cu bolnavii de cancer.

Probabil domnul Kelemen Hunor și-a făcut unele calcule și a apreciat că aceasta este o corabie care se scufundă și de aceea v-a refuzat politicos, pentru că, de obicei, UDMR alegea cu cine face guvernarea.

Vrem să vedem soluțiile despre care vorbiți și vrem să vă propunem soluții pe fiecare domeniu, pentru că următorul an și jumătate este foarte important pentru soarta țării. Să ne ajute Dumnezeu să nu fie dezastru ca în ultimul an și jumătate”.

Editor : I.C