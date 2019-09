Singurul președinte român de comisie europarlamentară se întâlnește cu comisarii desemnați care vor fi audiați

Adina Vălean, singurul președinte român al unei comisii din Parlamentul European s-a întâlnit marți la Strasbourg cu patru dintre comisarii desemnați care vor fi audiați de comisia pe care o conduce - cea de Industrie, Cercetare și Energie (ITRE). Miercuri Vălean are și o întâlnire cu Ursula von der Leyen.

Comisarii europeni desemnați sunt audiați în comisiile din Parlamentul European corespunzătoare portofoliului acordat. Respectivele comisii nu au drept de veto dar opinia, favorabilă sau nu, transmisă de Comisiile Parlamentare după audieri, reprezintă bază învestirii noilor comisari europeni. Potrivit procedurilor, nu se poate constitui noua Comisie Europeană până când nu sunt validați toți comisarii. Întârzierea unei audieri în Comisiile Parlamentare sau necesitatea unei a doua audieri în cazul în care prima a fost puțin relevantă, duce la întârzierea învestirii noii Comisii Europene.

Comisia ITRE din Parlamentul European este una dintre cele mai puternice, fiind responsabilă cu politicile și strategiile industriale europene, cu telecomunicațiile și inovațiile digitale, cu fondurile pentru cercetare și cu întreaga politică energetică a Uniunii. În consecință nu mai puțin de șase Comisari desemnați vor fi audiați direct sau în asociere cu alte Comisii Parlamentare de către ITRE.

Adina Vălean, europarlamentar din partea PNL/PPE, s-a întâlnit la Strasbourg cu: Kadri Simpson, Estonia, comisar desemnat pt Energie, Frans Timmermans, Olanda, vice-președinte executiv al Comisiei Europene responsabil cu European Green Deal, Maros Sefcovic, Slovacia, comisar desemnat pentru relații interinstituționale și prospectivă, vicepreședinte al Comisiei și cu Mariya Gabriel, Bulgaria, comisar desemnat pentru inovație și tineret. Ceilalți doi Comisari desemnați ce vor fi audiați în Comisia ITRE sunt Margarethe Vestager (Danemarca), vice-președinte executiv al Comisiei Europene responsabil cu piața digitală și Sylvie Goulard (Franța), comisar desemnat pentru Piața Internă.

"Aceste audieri sunt foarte importante pentru că ele constituie baza orientării strategice a politicilor europene pentru următorii 5 ani. Parlamentul European acordă prin vot mandatul democratic noii comisii europene în urma acestui dialog determinant. În întrevederile pe care le-am avut cu cei 4 comisari desemnați, responsabili de domenii ale Comisiei ITRE, am subliniat importanța unei abordări total integrate între politicile de energie, climă și competitivitatea economică. Consider că puterea Uniunii Europene este dată de viteza cu care vom transforma tranziția la o economie complet sustenabilă și digitalizată într-un real succes economic. De aceea, am propus în discuțiile de azi măsuri îndreptate către facilitarea investițiilor în retehnologizare, inovare și digitalizare pe întreg continentul.", a declarat Vălean după discuțiile purtate.

(Editor A.D.)