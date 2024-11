Snoop.ro: Candidata pentru comisar european Roxana Mînzatu și-a extins fără autorizație casa monument istoric, cumpărată cu 17.000 euro

Eurodeputata Roxana Mînzatu, candidata României pentru funcția de comisar european și vicepreședintă a Comisiei Europene, și-a extins casa din Brașov, monument istoric, fără să aibă autorizație de construire, scrie site-ul Snoop.ro. Casa, un imobil naționalizat, este cea în care Roxana Mînzatu spune că s-a născut și a cumpărat-o în 2009 cu echivalentul a 17.000 de euro.

Roxana Mînzatu a cumpărat casa în 2009, potrivit Snoop.ro, cu o zi înainte de a fi numită subprefect al județului Brașov.

Casa, situată în centrul Brașovului, avea o suprafață de 56 mp și un teren de 192 mp, prețul fiind de 72.740 de lei. Achiziția s-a făcut în baza Legii 112 a caselor naționalizate.

Roxana Mînzatu a declarat pentru publicația citată că „este casa în care familia mea stă din 1974, în care eu m-am născut, pe care tatăl meu a încercat să o cumpere începând cu 1997, 1998, 1999. El a murit fără să reușească. După mulți, mulți ani, până la urmă vă dați seama data cumpărării este nerelevantă, relevant este cât timp a durat să ajungem să o cumpărăm”.

După patru ani, în declarația de avere a deputatei Roxana Mînzatu, casa apărea ca având o suprafață de 131 mp, mai mult decât dublu față de suprafața inițială. De asemenea, și terenul s-a mărit la 320 mp.

Potrivit Snoop.ro, în curte a apărut o nouă construcție, alipită casei monument istoric a familiei Mînzatu, care cuprinde trei camere, bucătărie, două băi, cămară, hol, având o suprafață construită la sol de 131 mp.

Familia Mînzatu nu a putut confirma existența unei autorizații de construire, susținând că a fost vorba de o „modernizare” a casei vechi.

„Nu vorbim despre o dublare de la 1.000 sau de la 500 mp. Nu am triplat-o, nu am cvadruplat-o. Am dublat-o să avem măcar un dormitor. De fapt, sunt un birou și două dormitoare. Am făcut-o pentru un minimum confort, eu să stau într-un dormitor cu soțul, mama să stea într-un dormitor. Avem un birou care este parte din casa veche. Bucătăria este deschisă cu livingul”, a declarat Roxana Mînzatu, întrebată cum s-a dublat construcția de 56 mp până la 131 mp.

În același timp, Direcția Județeană pentru Cultură Brașov a precizat pentru publicație menționată că „în perioada 2009 – 2014 nu a fost emis niciun aviz sau alt document al Ministerului Culturii sau al Direcției Județene pentru Cultură Brașov, care să aprobe extinderea imobilului de pe strada Lungă, monument istoric din grupa valorică B”.

Editor : B.P.