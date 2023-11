O organizație PSD de cartier a dat petrecere cu mâncăruri fine, formație și dans. Este vorba de organizația PSD Gheorghieni, filiala unui cartier din Cluj, care nu a putut să discute despre grija pentru comunitate, decât la un hotel de 5 stele. De la petrecerea care a semănat mai mult cu o nuntă decât cu o renuniune de partid nu a lipsit nici liderul PSD Vasile Dâncu.

Dacă ziua mor de grija pensionarilor în declarații, seara, social democrații desfac șampania, dau drumu la muzică și pun mâncăruri rafinate pe masă. S-a întâmplat la Cluj, unde o organizație de cartier a dat o petrecere în toată regula ca să pună la cale „social-democrația în comunitate”. Grija pentru alegătorii lor a avut gust de ruladă de curcan cu smochine, de mușchiuleț făcut în mantie de nucă, de butterfish a la mediteranea și de alte aproape 20 de preparate fine.

„Nu am mâncat în viaţa mea aşa ceva, au fost mâncăruri străine, de care nici nu am auzit, şi am o vârstă, totuşi. Un meniu de fiţe. Mi-a fost jenă, dar am ras tot. Sper ca la anul, când ne aşteaptă patru campanii electorale, să revenim măcar de patru ori la restaurantul ăsta”, a spus un participant la petrecere, potrivit Cluj 24.

Și dacă e bal, bal să fie. La eveniment au participat peste 400 de membrii PSD, care au încins și o horă după ce au degustat băuturile fine prinse și ele în meniul de 5 stele personalizat cu sigla partidului. De pe scena hotelului de lux nu a lipsit formația care a asigurat atmosfera de chef. Invitatul de onoare al evenimentului a fost chiar șeful PSD Cluj, Vasile Dâncu. Petrecerea din Cluj nu este o raritate. În trecut mulți lideri PSD s-au remarcat prin evenimente fastuoase, ce-i drept, în viața privată, nu din banii partidului care vin din taxele și impozitele oamenilor. Cu astfel de imagini, le va fi greu celor din PSD să pozeze în iubitori de plăceri simple, cum ar fi pufuleții și eugeniile.

