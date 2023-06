Coaliția a decis ca Parlamentul să adopte săptămâna viitoare, luni, proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus miercuri, la Interviurile Digi24.ro, că parlamentarii PSD care nu vor susține desființarea pensiilor speciale vor fi sancționați.

„Eu știu că sunt oameni extrem de bine plătiți, oameni care ies la pensie înaintea mea. Statul, în acești ani, i-a considerat o categorie specială. Eu nu înțeleg de ce spun că li s-a întors spatele. Îi las pe români să îi judece. Eu am mai spus, dacă ar fi fost doar decizia mea aș fi eliminat total toate pensiile de acest tip, speciale, din România. Toate, nu cu nuanțe, toate. Există în acest moment un dialog pe care știu că îl are ministrul Muncii cu Comisia Europeană, un fel de studiu pe care îl are de la Banca Mondială, eu nu contest condițiile extraordinar de grele pe care le au cei care în teatrele de război, ei ar trebui să beneficieze, asta da, aici sunt de acord, dar nu le-aș numi pensii speciale”, spune ministrul Transporturilor.

„Dnul Ciolacu știe părerea mea despre acest proiect, nu e prima dată când spun. Dacă aș fi ministrul Muncii...așa, cred că colegul meu e mai potrivit”, adaugă el.

„Avem bani europeni, pentru că toate proiectele mari, cel puțin pe care le gestionez în acest moment la Ministerul Transporturilor și slavă Domului sunt multe, 99,(9)% sunt cu finanțare europeană. România nu își permite să piardă fonduri europene. Spun de fiecare dată acest lucru, dnul Ciolacu a spus acest lucru. ”

„Această problemă trebuie tratată. Nu ne permitem să pierdem bani europeni. Să nu credeți că apăr parlamentarii, v-am spus părerea mea, că le-aș elimina pe toate (pensiile speciale). Eu sunt de acord cu eliminarea pensiilor speciale, dar să fie ținut cont de contributivitate”, subliniază el.

Întrebat dacă vor fi sancționați parlamentarii PSD care votează împotriva eliminării pensiilor speciale ale parlamentarilor, Sorin Grindeanu a spus că da. „Nu doar la asta, știți foarte bine că PSD a sancționat orice derapaje de acest tip”, mai spune Grindeanu.

Potrivit unor surse oficiale, proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor urmează să fie adoptat, săptămâna viitoare, luni, într-o şedinţă comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Decizia a fost luată în prima şedinţă a actualei coaliţii de guvernare desfăşurată la Palatul Victoria. Alături de preşedinţii PSD şi PNL au fost prezenţi mai mulţi lideri social-democraţi şi liberali. Totodată, potrivit aceloraşi surse, în cadrul şedinţei s-a stabilit ca tot săptămâna viitoare, marţi sau miercuri, va fi dat un vot în Camera Deputaţilor, decizională, asupra proiectului de lege privind pensiile speciale, pentru îndeplinirea unui jalon asumat în acest sens prin PNRR, potrivit Agerpres.

Editor : C.L.B.