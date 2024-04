Șoșoacă, agresată „emoțional” și fizic de soț. A cerut ordin de protecție și brățară de monitorizare pentru Silvestru

Diana Șoșoacă și-a reclamat soțul la poliție pe motiv că „o agresează din punct de vedere emoțional”, iar în trecut a „agresat-o și fizic”. În urma plângerii, Silvestru Șoșoacă trebuie să se prezinte la secția de poliție pentru montarea unei brățări de monitorizare electronică, dar nu a făcut acest lucru, astfel că acesta este căutat acum de oamenii legii.

În urma sesizării, polițiștii Secției 6 au emis un ordin de protecție provizoriu, și cu acordul „victimei” au decis „montarea unei brățări de monitorizare electronică în sarcina bărbatului”. De asemenea, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru infracțiunile de amenințare și hărțuire.

Reprezentanții poliției afirmă că Silvestru Șoșoacă nu s-a prezentat pentru a i se monta dispozitivul de monitorizare, astfel că acesta s-a ales cu încă o acuzație la dosar, aceea de „nerespectare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție”.

„Dânsul văd ca a luat-o efectiv razna. Am fost nevoită să solicit acest ordin de protecție pentru mine și pentru fetița de 11 ani. Am fost amenințată să-mi dau demisia, altfel voi fi făcută de râsul întregii Românii. Au fost agresiuni fizice, am depus poze la poliție. Este un om extrem de violent. A divorțat de prima nevastă pentru grave agresiuni fizice. Da, de foarte multe ori, enorm de multe ori”, a declarat Diana Șoșoacă la Antena 3 CNN.

Întrebată dacă a fost lovită de Silvestru Șoșoacă, senatoarea a spus că se teme pentru viața ei și a fetiței. „Noi eram un cuplu care era văzut ca un cuplu model, îmi cer scuze față de poporul român. Fetița a fost luată de gât și ridicată de la pământ. Înainte de 4 februarie m-a amenințat cu cuțitul. Are grave probleme cu alcoolul. Îmi este frică pentru viața mea și a copilului meu, știu ce a făcut. Este prima dată în viață când îmi este frică. Nu-mi este frică de ucraineni, cum îmi este frică de acest om”, a mai spus senatoarea.

„La data de 02 aprilie 2024 Poliția Capitalei - Secția 6 a fost sesizată direct de către o femeie cu privire la faptul că soțul său o agresează din punct de vedere emoțional, fiindu-i creată astfel o stare de temere. Totodată, femeia a precizat că în trecut, soțul său a agresat-o și fizic. În urma celor sesizate a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, context în care a fost emis un ordin de protecție provizoriu. De asemenea, victima și-a exprimat acordul cu privire la montarea unei brățări de monitorizare electronică în sarcina bărbatului”, anunță Poliția Capitalei într-un comunicat.

„În cauză, a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, raportat la infracțiunile de amenințare și hărțuire, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Având în vedere faptul că bărbatul nu s-a prezentat la sediul secției pentru montarea sistemului de monitorizare, polițiștii au demarat verificările, în vederea depistării acestuia. Astfel, polițiștii s-au sesizat din oficiu și cu privire la săvârșirea infracțiunii de încălcarea unei măsuri dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, emis anterior. Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție”, se mai precizează în comunicat.

