Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, a declarat vineri, în emisiunea LIVE cu Alexandru Rotaru, că autoritățile americane se pregătesc pentru posibile insurecții după alegerile prezidențiale din 5 noiembrie. El a precizat că Iranul, Rusia și China ar putea încerca „să slăbească democrația americană și să inoculeze ideea că o administrație poate fi schimbată și prin forță”.

„Amenințarea cu violența politică planează în continuare”

Andrei Muraru a vorbit despre posibilitatea ca după alegerile prezidențiale din SUA să aibă loc violențe și susține că autoritățile se pregătesc pentru astfel de situații. După atacul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, Secret Service, împreună cu poliția Capitolului și alte agenții de aplicare a legii din zona Washington, D.C. au făcut nenumărate schimbări, spune oficialul. În ce privește însă alte state americane, nu e clar ce s-ar putea întâmpla dacă ar avea loc astfel de incidente.

„Amenințarea cu violența politică a planat și planează în continuare, în special în capitala federală americană, aici unde sunt acum, pentru că în ciuda pregătirilor intense ale oficialilor, agențiilor de aplicare a legii, toată lumea are în memorie acest eveniment tragic și rușinos pentru America, care a fost în 6 ianuarie, atacul asupra Capitolului. De atunci până acum, serviciul secret american, împreună cu poliția Capitolului și alte agenții de aplicare a legii din zona Washington, D.C. au făcut nenumărate schimbări.

Sunt sute de schimbări în procedurile și regulamentele după care operează aceste agenții de aplicare a legii și se pregătesc evident pentru diferite scenarii, deși este mai puțin clar ce s-ar întâmpla dacă asemenea violențe s-ar întâmpla în alte state americane, în capitalele altor state americane. Trebuie să vă spun aici că pentru prima dată în istorie americană, validarea rezultatului colegiului electoral, deci din 6 ianuarie, precum și ceremonia de inaugurare a președintelui din 20 ianuarie au fost declarate evenimente naționale speciale de securitate.

Acesta este un termen care definește un eveniment cu totul deosebit, așa cum a fost Summitul aici la Washington sau alte evenimente, ceea ce înseamnă prerogative mai mari pentru agenții de aplicare a legii, un alt tip de comunicații care se stabilesc, împărtășirea informațiilor și sprijinirea unora unor agenții de către altele. Deci s-au făcut planuri foarte, foarte precise și foarte serioase cu privire la preîntâmpinarea amenințărilor sau a violențelor, precum și cu privire la alte amenințări care ar putea fi venit din afară”, a declarat Muraru.

El amintește de avertizări cu privire la Iran, China și Rusia, țări care pot să intervină în alegerile americane și pot induce ideea că puterea poate fi schimbată cu forța.

Directorul Comunității Naționale de Informație a Statelor Unite, Belhanes, a avertizat că state precum Iran, în China sau Federația Rusă vor avea tentația să intervină în alegerile americane. Pe de o parte, încearcă să slăbească democrația americană și să inoculeze această idee că alegerile nu au fost corecte și să inducă ideea că o administrație poate fi schimbată și prin forță”, a mai spus Andrei Muraru.

Românii din SUA, interesați de alegeri

Întrebat în ce măsură este interesată comunitatea românească din SUA de alegeri, Muraru a răspuns: „Așa cum știți, potrivit recensământului american de acum câțiva ani, din 2020, sunt 480.000 de români oficial. Estimarea noastră că sunt mult mai mulți, aproape de 1.000.000, în funcție de cum sunt numărați acești oameni, și evident că sunt și ei implicați sufletește în aceste alegeri.

Din păcate, avem puțini români implicați politic, dar am întâlnit și români care votează cu democrații, am întâlnit și români care votează cu republicanii, cum am întâlnit și români care sunt dezamăgiți de politică americană și care refuză să meargă la vot. Sincer, cred că mai degrabă am putea vorbi de un grup mai mare de central și est- europeni, care, dacă sunt mobilizați foarte bine, ar putea chiar să încline balanța, pentru că în toate aceste state, fie că vorbim de Nevada sau de Arizona sau de Carolina de Nord sau de Michigan sau de Pennsylvania, există mari comunități de est-europeni și sigur că acestea ar putea fi mobilizate prin diferite politici care ating și Europa”.

Până vineri dimineață, aproape 65 de milioane de americani au votat la alegerile prezidențiale.

„Sunt așteptați de 150-160 de milioane de oameni la urne. Mă uitam astăzi dimineață pe o statistică, au votat deja aproape 65 de milioane de oameni în America. (...) Asta e puțin sub alegerile din 2020, dar cu certitudine mult mai mult decât la oricare dintre alegerile de până în pandemie”, a mai declarat ambasadorul României în SUA.

