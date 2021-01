Surse: Blocaj în Coaliție. PNL, USR PLUS și UDMR nu se înțeleg cum să împartă funcțiile de prefect

Liderii coaliției s-au întâlnit luni pentru o nouă discuție despre împărțirea funcțiilor de prefect și subprefect, după eșecul negocierilor de săptămâna trecută. Potrivit unor surse participante la discuții, nu s-a ajuns la o înțelegere, urmând ca miercuri să aibă loc o nouă rundă de negocieri.

După mai bine de două ore de discuții, liderii PNL, USR PLUS și UDMR au decis să amâne o decizie după ce nu s-au înțeles pe împărțirea funcțiilor.

Potrivit algoritmului stabilit la negocierile pentru formarea guvernului, PNL ar urma să numească prefecți în 23 de județe, USR PLUS în 14 și UDMR în 5 județe. De asemenea, PNL va avea 47 de subprefecți, USR PLUS -28 și UDMR - 10.

Blocajul în coaliție constă în neînțelegeri pe împărțirea județelor care ar urma să revină fiecărui partid unde să își numească prefecții.

Încă de la discuțiile de săptămâna trecută PNL și USR PLUS au revendicat județele importante.

„Sunt județe pe care le vrem toți. De exemplu, Cluj, Sibiu, Constanța, Timiș sau Iași”, declarau surse participante la negocieri.

Ludovic Orban a venit la negocieri cu varianta ca PNL să își numească prefecți în județele în care au și funcția de președinte de Consiliu Județean, pentru o bună colaborare la nivelul județului.

USR PLUS nu a fost de acord cu propunerea PNL și a susținut o variantă de împărțire printr-un sistem de tragere, prin care PNL alege primul, urmat de USR PLUS și UDMR, după care, de la a doua tragere, PNL alege câte 2 prefecți, iar USR PLUS și UDMR câte unul.

UDMR cere să primescă prefecți în alte județe decât în cele pe care le controlează prin președinții de CJ și primari.

