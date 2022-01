Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a criticat, la Interviurile Digi24.ro, partenerii de guvernare a liberalilor despre care a spus că trebuie să înțeleagă „să ne respecte”. Acesta este nemulțumit de atacurile lui Alexandru Rafila la președintele PNL Florin Cîțu. Rareș Bogdan spune că dacă ar fi existat o ședință de coaliție după acel moment, ar fi cerut remanierea ministrului Sănătății.

„PSD trebuie să înțeleagă că dacă vrea să meargă înainte cu noi trebuie să ne respecte și trebuie să înțeleagă că nu putem decât umăr la umăr, nu încercând să puncteze în spațiul public cine e mai șmecher. Nu merge că unul e șmecher și celălalt decontează costurile. M-a deranjat și poziția lor pe criza energetică. Problemele sunt ale românilor, aici nu poate să câștige PNL sau PSD, trebuie să câștige românii. Ce trebuie să înțeleagă PSD, le-am spus-o și direct, este că în această construcție pe care am făcut-o fără să ne iubim, dar din interes național pentru această țară (...) nu există câștigători și învinși. Putem fi doar împreună câștigători sau învinși pentru că altfel veți vedea retorica AUR care câștigă din influență și cum partidele mainstream, PNL și PSD pot pierde major”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.

Rareș Bogdan spune că liberalii au „o conduită respectuoasă”, însă cei de la PSD „arată cu degetul” spre liberali.

„Avem o conduită respectuoasă. Nu am venit să cerem demisia minstrului Finanțelor. (...) Noi nu am venit cu excepția purtătorului de cuvânt care nu e demnitar de rang unu în PNL, cu atacuri la Rafila. Nu am venit să arătăm cu degetul nici spre X, nici spre Y. Faptul că domnul Tudose a atacat un ministru al PNL în mod public, nu în cadrul Coaliției, a fost o chestiune nefirească și genul acesta de acțiuni nu ajută la realizarea unui consens cu privire la buna guvernare”, spune liderul PNL.

Întrebat despre schimbul de replici între Alexandru Rafila și Florin Cîțu, prim-vicepreședintel PNL spune că „după această declarație, dacă ar fi existat o ședință de Coaliție, ar fi trebuit ca în spatele ușilor închise să cerem remanierea domnului Rafila. Atunci când pornești la un drum, nu poți ca unul să îți agațe bolovani și altul să îți pună piedică”.

Rareș Bogdan a vorbit și despre o posibilă rupere a Coaliției, dacă după un an lucrurile nu merg în direcția bună.

„Dacă după un an de zile vom vedea că acest efort, care ne-a adus deservicii de imagine, nu va ajunge să fie unul apreciat, nu va duce la nimic și guvernarea va bălti, marile reforme vor stagna, banii europeni vor fi întârziați în continuare, atunci e absolut legitim să încercăm să găsim o formulă pentru că înseamnă că această formulă, după un an de zile, a fost făcută complet aiurea. Eu sper să nu avem această situație și după un an oamenii care ne-au blamat să înțeleagă că am făcut-o ca această țară să aibă un guvern stabil. Pentru asta trebuie multă înțelepciune. Eu am trăit din conflict, eu sunt specialist în retorică. Dacă ar trebui să am o retorică, aș găsi în fiecare oră un motiv de a ataca pe cineva de la PSD, dar știu că românii nu asta vor. Vor să fie ajutați, nu mai vor circ”, a declarat acesta.

Liderul PNL a mai spus că „nu e de dorit să se rupă această coaliție pentru că vor fi efecte necalculabile”.