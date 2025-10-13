Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia Partidului Social Democrat. Printr-o postare pe Facebook, acesta a criticat partidul, spunând că „PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale”. Sorin Grindeanu rămâne astfel singurul candidat pentru funcția de președinte al formațiunii.

Senatorul Titus Corlățean și-a anunțat retragerea din cursa internă luni dimineață, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid.

Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis. (...)

Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condițiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic”, a scris Corlățean.

Grindeanu, singurul candidat la șefia PSD

După anunțul senatorului, Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al partidului, rămâne, pentru moment, singurul candidat la șefia PSD. Surse social-democrate au declarat pentru Digi24.ro că Titus Corlățean nu a reușit să adune de partea sa oameni care să îi susțină candidatura și care să își asume în mod public că sunt de partea acestuia.

Editor : A.G.