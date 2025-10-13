Live TV

Video Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia PSD: „Nu mai există curaj și dorință de reformă în partid”

Data actualizării: Data publicării:
reunire psd titus corlatean inquam photos octav ganea 20190611141036_OGN_0709-01
Senatorul PSD Titus Corlăţean, Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
Din articol
Grindeanu, singurul candidat la șefia PSD

Titus Corlățean se retrage din cursa pentru șefia Partidului Social Democrat. Printr-o postare pe Facebook, acesta a criticat partidul, spunând că „PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale”. Sorin Grindeanu rămâne astfel singurul candidat pentru funcția de președinte al formațiunii. 

Senatorul Titus Corlățean și-a anunțat retragerea din cursa internă luni dimineață, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid.

Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis. (...)

Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condițiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic”, a scris Corlățean.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Grindeanu, singurul candidat la șefia PSD

După anunțul senatorului, Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al partidului, rămâne, pentru moment, singurul candidat la șefia PSD. Surse social-democrate au declarat pentru Digi24.ro că Titus Corlățean nu a reușit să adune de partea sa oameni care să îi susțină candidatura și care să își asume în mod public că sunt de partea acestuia. 

 
 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
3
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
A început predarea către Israel a ultimilor ostatici aflați în...
Screenshot 2025-10-13 at 10.12.39
Topul absenților în Parlamentul European: Gabriela Firea și Dan...
Ceasefire between Israel and Hamas goes into effect
Trump va ține un discurs istoric în fața Knessetului. Despre ce au...
grafic cu indice crescator
Rata inflației este în creștere, însă se menține sub 10%, în...
Ultimele știri
Kaja Kallas a mers într-o vizită surpriză la Kiev. Despre ce va discuta șefa diplomației europene cu ucrainenii
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
Energia s-a scumpit cel mai mult în luna septembrie. Cu cât a crescut prețul fructelor și altor alimente
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
grindeanu
„E o prostie ce a spus Fritz.” Sorin Grindeanu: Nu înseamnă că, de fiecare dată când CCR respinge o lege, trebuie să pice Guvernul
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Amânarea lor este un abuz în serviciu. Unii vor să conducă fără mandat”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu, despre reforma în administrație a Guvernului Bolojan: „Vii şi faci prosteşte, ca nişte idioţi, reduci toate acele lucruri”
dominic fritz sorin grindeanu
Tensiuni în coaliție. Dominic Fritz răspunde la atacurile lui Sorin Grindeanu: „În PSD sunt forțe care vor să nu se schimbe nimic”
ciprian ciucu
„Mi se pare inacceptabilă această urzeală.” Ciucu afirmă că alegerile pentru Bucureşti vor fi „probabil” amânate pentru primăvară
Partenerii noștri
Pe Roz
Averea lăsată în urmă de Diane Keaton pentru cei doi copii pe care i-a adoptat după vârsta de 50 de ani. A...
Cancan
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau...
Fanatik.ro
“Ghiiiițăăăăăăăă!”. Video. Comentatorii britanici, reacție nebună la golul din ultima secundă marcat de...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Calcul pensii militare. Perioadele care se iau în considerare
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
Pro FM
Cum l-a cunoscut Monica Anghel pe sotul sau, Marian Caraivan. Ce spunea artista despre relația lor: „Nu e...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu