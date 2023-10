Tomac anunţă că va face recurs la CJUE după ce Tribunalul UE a respins plângerea privind refuzul acceptării României în Schengen

Europarlamentarul Eugen Tomac anunţă că va face recurs la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene după ce Tribunalul UE a respins ca inadmisibilă acţiunea prin care a reclamat respingerea intrării României în Spaţiul Schengen. „Având în vedere faptul că Tribunalul de la Luxembourg nu a respins doar acţiunea iniţiată împotriva Consiliului UE, ci a analizat şi aspecte de fond, suntem în drept să facem recurs la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi să sperăm că viitorul complet de judecători va aborda această problemă într-un mod mai complex şi mai detaliat, în conformitate cu Tratatele UE şi acordurile Schengen”, arată el.

„Procesul împotriva Consiliului Uniunii Europene la CJUE nu s-a încheiat”, a afirmat europarlamentarul, duminică, într-o postare pe Facebook. El a făcut mai multe precizări referitoare la decizia Tribunalului Uniunii Europene în dosarul în care a reclamat ”abuzul de putere” al Austriei prin blocajul generat în Consiliul JAI împotriva României şi Bulgariei.

„În calitate de deputat în Parlamentul European, am susţinut încă de la început că acest demers este o premieră şi că am calitatea de reclamant neprivilegiat conform prevederilor din TFUE art.263. De aceea, am solicitat Guvernului României, Comisiei Europene şi Parlamentului European să intervină în acest proces”, a explicat el.

Tomac a menţionat că a acţionat în judecată respingerea intrării ţării noastre în spaţiul Schengen în 6 februarie 2023, deoarece conform prevederilor din TFUE, o asemenea decizie poate fi atacată în termen de două luni, iar în 8 februarie expira termenul.

„Am solicitat Comisiei Europene, în calitate de reclamant privilegiat, să se alăture acestui demers. Comisia Europeană a transmis că tot ceea ce susţinem este corect şi adevărat, dar că va continua să solicite Consiliului UE să adopte decizia privind accesul României în spaţiul Schengen şi nu a intervenit în proces. Am solicitat Guvernului României să intervină în calitate de reclamant privilegiat în acest proces istoric pentru România. Guvernul nostru însă nu a intervenit şi nu m-a sprijinit cu absolut nimic în comparaţie cu alte instituţii europene sau guverne din statele membre”, a adăugat el.

Europarlamentarul a menţionat că a solicitat tuturor statelor membre să intervină în acest proces, doar câteva state şi-au manifestat interesul faţă de acest demers, dar nu au intervenit.

„De asemenea, am iniţiat o petiţie semnată de peste 50 de mii de cetăţeni români prin care cerem Parlamentului European să intervină în calitate de reclamant privilegiat în acest proces. Parlamentul European a adoptat în luna iulie a.c. o rezoluţie privind intrarea României în spaţiul Schengen, iniţiată în urma unui demers civic credibil şi puternic argumentat de către domnul Răzvan Nicolescu. Această rezoluţie solicită Parlamentului European să intervină în procesele aflate pe rol sau viitoare la CJUE privind aderarea României la spaţiul Schengen. În prezent, sunt în plin proces de negociere cu toate grupurile politice pentru a adopta această decizie în comisia PETI privind intervenţia Parlamentului European în procesul deschis la CJUE”, a arătat el.

Tomac a explicat că va face recurs la CJUE.

„Având în vedere faptul că Tribunalul de la Luxembourg nu a respins doar acţiunea iniţiată împotriva Consiliului UE, ci a analizat şi aspecte de fond, suntem în drept să facem recurs la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi să sperăm că viitorul complet de judecători va aborda această problemă într-un mod mai complex şi mai detaliat, în conformitate cu Tratatele UE şi acordurile Schengen. Este important de menţionat că Curtea de Justiţie este o instanţă superioară şi că numeroase decizii ale Tribunalului UE au fost anulate de către judecătorii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene”, a afirmat el.

Europarlamentarul a readus în discuţie comunicarea Comisiei Europene către Consiliul UE prin care se solicită adoptarea deciziei privind intrarea în spaţiul Schengen pentru România, Bulgaria şi Croaţia. Toate cele trei state îndeplinesc aceleaşi criterii, însă miniştrii de interne au luat două decizii diferite: Croaţia a fost acceptată, în timp ce România şi Bulgaria nu. Această decizie politică a generat un conflict juridic care trebuie judecat de CJUE, a menţionat el, potrivit News.ro.

„Dacă la următorul Consiliu JAI, pe timpul Preşedintei spaniole, din luna decembrie a.c., nu se va afla pe ordinea de zi intrarea României şi Bulgariei în Schengen, atunci Guvernul României va avea şansa să atace acest blocaj doar intervenind în procesul aflat în recurs, care nu mai poate fi respins ca inadmisibil întrucât statul român are calitatea de reclamant privilegiat. Personal, nu regret acest demers nicio clipă, am conştiinţa împăcată că am utilizat toate căile legale pe care un cetăţean le are la dispoziţie pentru a apăra interesele României şi ale cetăţenilor români în spiritul valorilor ce au consacrat proiectul european. De aceea, continui acest demers pentru că trebuie să ne apărăm interesele şi drepturile cu inteligenţă şi demnitate”, a conchis Eugen Tomac.

Tribunalul Uniunii Europene a respins, ca „vădit inadmisibilă” şi, în parte, din cauza lipsei de competenţă acţiunea lui Eugen Tomac.

