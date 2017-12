Unde merg parlamentarii de Crăciun

„Acasă” şi „familie” sunt primele cuvintele pe care le auzi, când îi întrebi pe aleşi despre Crăciun. Istoviţi după zilele de muncă în care au dezbătut legile justiţiei şi bugetul, deputaţii şi senatorii abia aşteaptă să se odihnească. Spun că au mare nevoie de o pauză, pentru că ultima lună i-a secătuit de puteri.

După ce au dat şi ultimele voturi din acest an, şi parlamentarii Puterii, şi cei ai Opoziţiei se gândesc cum să facă să ajungă mai repede acasă. Vor să profite şi de faptul că vor avea mai multe zile libere, iar gândul le zboară deja la revederea celor dragi.

„Suntem complet lipsiţi de imaginaţie când vine vorba de locaţie şi nu cred că există zonă mai frumoasă pe faţa pământului decât acolo, pentru că acolo mi-e familia. La ţară e fabulos şi dacă ninge e minunat”, spune Alina Gorghiu, senator PNL.

„Tai porcul cu familia, absolut toate tradiţiile româneşti, colindătorii. Soţia şi cu fetele fac toba şi lebărul, noi o să îl tranşăm, şoriciul”, spune Niculae Bădălău, preşedinte executiv PSD.

Mult mai volubil în alţi ani, de-această dată Liviu Dragnea a fost mai reţinut în declaraţii.

„Acasă. (Reporter: La Teleorman?) Acasă, la Teleorman, la Bucureşti”, spune Liviu Dragnea, preşedintele PSD.

Nu toţi aleşii se gândesc la odihnă şi preparatele tradiţionale.

„Ei, am planuri să trăiesc, să muncesc, să rezist, să fac, într-un cuvânt am planuri mari”, spune Petre Daea, ministrul Agriculturii.

Deşi îşi permit vacanţe în ţări exotice, aleşii spun că de Crăciun nici nu se gândesc să fie în altă parte decât acasă.

„Acasă, o să stau acasă, în familie, nu am planuri măreţe de plecat în străinătate. Pur şi simplu vreau să mă liniştesc. Sunt de vreo câteva zile şi nopţi pe la Parlament şi chiar simt nevoia să mă şi odihnesc”, spune Dan Vâlceanu, deputat PNL.

„Majoritatea sărbătorilor de Crăciun le-am făcut acasă, un singur an am plecat şi nu am simţit aşa cum simţi spiritul sărbătorilor, ca acasă”, spune Daniel Constantin, deputat independent.

„Mă duc la Olt. Mă duc acasă, nu e nicăieri Crăciunul mai plăcut decât acasă şi cu prieteni, tăiem purcelul, bem ţuică”, spune Florin Iordache, deputat PSD.

Cu greu, am găsit, totuşi, un parlamentar care nu va sta acasă de Crăciun.

„Ca în fiecare an voi ajunge la Urgenţă şi nu ca pacient, ci deservind împreună cu toţi colegii mei tot ce înseamnă urgenţe neurochirurgicale şi nu numai de pe întreaga Moldovă. Vom fi de serviciu la spitalul clinic de urgenţă”, spune Tudor Ciuhodaru, deputat PSD.

I-am întrebat pe aleşi şi ce îşi doresc, la final de an. Cei mai mulţi au răspuns: „să fie zăpadă de sărbători”.