Vasile Dîncu nu exclude o guvernare PNL-PSD. Varianta e respinsă și de Marcel Ciolacu, și de Florin Cîțu

O declarație a lui Vasile Dîncu, președintele CN al PSD, care spune că nu exclude o guvernare cu liberalii, a iscat valuri pe scena politică. El crede că actuala coaliție va mai rezista doi ani, iar atunci vede ca posibil scenariul în care PSD preia puterea alături de actualii adversari PNL. Vasile Dîncu este însă contrazis chiar de șeful său de partid, Marcel Ciolacu, care spune nu concepe să stea la aceeași masă cu Florin Cîțu și Raluca Turcan. Și premierul spune că exclude o guvernare cu PSD.

Întrebat despre competiția internă din PNL, Vasile Dîncu spune că susținătorii PSD îl preferă pe Ludovic Orban detrimentul lui Florin Cîțu.

„Într-un studiu pe care l-am văzut, un studiu veritabil, un sondaj național, am văzut că cei care sunt din PSD, votanții PSD, sunt mai degrabă apropiați de domnul Orban. Nu știu de ce. Poate pentru că e mai vechi în politică.În condițiile în care PSD - și am spus-o întodeauna noi asta - ar avea premierul sau cel care face Guvernul, atunci nu cred că ar fi incompatibilă o colaborare, ca să zicem așa, cu Partidul Național Liberal”, a spus Dîncu la Studioul politic de la Digi24.

„Cu siguranță că nu e exclusă nicio variantă. În politică e înțelept să nu spui niciodată „niciodată””, a adăugat el.

Părerea lui Vasile Dîncu nu este împărtășită și de Marcel Ciolacu.

„Decizia PSD este foarte clară. Nu facem guvern cu PNL. Sub nici o formă nu te poți alia cu Cîțu care îi pune pe copii să fie solidari cu deficitul creat de el prin împrumuturile care au îngenunchiat bugetul. Nu putem să ne aliem cu Turcan care vrea ca românii să nu mai apuce pensia”, a spus Marcel Ciolacu pentru G4Media.

Premieru Florin Cîțu a reacționat de asemenea în urma declarațiilor social democraților. A spus că exlude o guvernare alături de PSD.

„Niciodată cu mine la guvernare şi la preşedinţia PNL nu vom avea o guvernare cu PSD. Asta este foarte clar, am fost un adversar al PSD din primul moment în care am intrat în Parlament, am avut cele mai multe moţiuni împotriva mea când eram ministru de Finanţe, nu există, pentru mine, nicio situaţie în care vom guverna cu PSD, cât sunt eu premier sau preşedinte al PNL”, a spus Florin Cîţu într-o conferinţă de presă.

Scenariul vehiculat de Vasile Dîncu este văzut de unii liberali ca fiind născut din dorința de a influența alegerile interne ale principalului concurent pe scena politică.

„Previziunile lui Dîncu rămân niște iluzii exprimate într-un moment în care ne pregătim de Congres și declarațtiile sunt bețe băgate prin gard. Dacă liberalii vor președinte preferat de PSD o să vedem. Acum vrem să rămânem cu USR, să facem treabă”, a spus Daniel Fenechiu, senator PNL.

Refacerea Uniunii Social Liberale este respinsă și de senatoarea Alina Gorghiu.

„Excludem orice colaborare la guvernare cu PSD. În Parlamentul României există deja o majoritate sănătoasă, de dreapta, stabilă, în jurul PNL și votată de români. PNL a desemnat în forurile statutare un prim-ministru liberal care a lansat un plan pentru reformele blocate până acum chiar de PSD”, a scris pe Facebook Alina Gorghiu.

Editor : M.B.