Victor Ponta: Nu vom avea primari aleși în două tururi. PNL și PSD preferă alegeri dintr-un singur tur

Președintele Pro România, Victor Ponta, susține că legislația electorală nu va fi modificată pentru alegerea primarilor din două tururi pentru că PNL nu își dorește decât „declarativ” trecerea la două tururi, însă, în realitate, actualul sistem electoral i-ar avantaja pe liberali.

„PNL detine acum “Puterea” si prefera acest sistem electoral care ii avantajeaza ( primarii lor au prima sansa si vor “transfera” multi primari de la PSD / ministrii, prefectii, toti ceilalti reprezentanti ai Statului vor actiona pentru ei ) ; nu mai au niciun interes sa aplice alt sistem ( cum spuneau cand erau in Opozitie)”, a scris Ponta pe Facebook.

Președintele Pro România este de părere că în Parlament modificarea legii nu are nicio șansă chiar dacă majoritatea partidelor susțin alegerea primarilor în două tururi.

„Povestea cu modificarea legii prin Parlament este doar o pacaleala cu pretextul clasic “noi vrem dar nu se poate” - toti stim ca nu mai este timp pentru modificarea Sistemului de vot de la Locale prin votul parlamentarilor , ca PSD , UDMR si Minoritati au suficiente metode pentru a bloca si ca sesizarea la CCR are toate sansele fiind mai putin de 6 luni pana in ziua votului / singura varianta realista a fost tot timpul o actiune o Guvernului ( insa Ludovic Orban nu vrea sa se certe cu UDMR- asa cum nu a vrut nici Dacian Ciolos in 2016 sa se certe cu prietenul lui Liviu Dragnea)”, a mai scris Ponta.

Fostul premier susține că la alegerile locale PNL se va lupta și cu USR, motiv pentru care liberalii sunt avantajați de actualul sistem electoral care ajută partidele care au „mașinării electorale”.

„PNL si PSD prefera alegeri dintr-un singur tur pentru ca au “masinariile electorale” mult mai puternice indiferent de candidat ( s-a vazut la turul 1 de la Prezidentiale) / in acest fel au sanse mai mari in competitia pe Dreapta ( PNL contra USR) si pe Stanga ( PSD contea ProRomania).”

Editor: Robert Kiss