Viorica Dăncilă și Marcel Ciolacu, conferință comună: Am înțeles că se dorește o resetare a PSD, nu un măcel

Viorica Dăncilă a demisionat marți seară, după o ședință CEx care a durat mai bine de șase ore, de la șefia PSD. În locul său, până la Congrsul din luna februarie, va fi președinte interimar Marcel Ciolacu, iar Paul Stănescu va fi secretar general interimar.

„A fost Comitetul Executiv Național destul de îndelungat, în care fiecare coleg și-a spus opinia referitor la alegerile prezidențiale și proiecția pe care o avem în perioadă următoare. Am înțeles opinia colegilor mei, faptul că se dorește o resetare a partidului și că trebuie cineva să își asume rezultatul alegerilor. Nu este un moment de slăbiciune, este un moment de demnitate și eu consider că a trebuit să îmi dau demisia din funcția de președinte PSD. E un gest pe care l-am făcut pentru partid. Am făcut tot ce ne-a stat în putință ca să obținem un rezultat bun, în urma discuțiilor am înțeles că se dorește o resetare a partidului, această resetare presupune o altă viziune, un alt program și vreau să le garantez colegilor că din echipa care va acționa pentru câștigarea alegerilor viitoare va face parte și Viorica Dăncilă”, a spus Viorica Dăncilă.

„Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Viorica Dăncilă, fostul nostru președinte. E pentru prima oară când eu am participat la un CEx în care toți liderii și-au spus opinia și așa a fost condusă doamna Dăncilă să se audă părerea tuturor. Un CEx matur care a fost pe fond, nu de formă. Cu toții am ajuns la concluzia că trebuie o resetare a partidului și nu făcut un măcel. De fapt și de drept nu a picat niciun cap azi, iar o premieră pentru PSD, fostul președinte se regășește în echipa partidului”, a spus și Marcel Ciolacu, noul președinte al partidului.

„După ce m-au propus colegii ca și președinte interimar, conform cutumei și a statutului, mi-am ales în primul rând secretarul general și primul obiectiv care ne-au mandatat colegii este acela de a organiza Congresul, unde vor fi alegerile normale. Alături de domnul Paul Stănescu, automat au intrat toate cele cinci județe care au câștigat alegerile și în al doilea tur de scrutin, aici mă refer la președintele de la Teleorman, președintele de la Mehedinți, domnul Georgescu Aladin, domnul Adrian Gâdea, domnul Mihai Weber de la Gorj și domnul Niculae Bădălău de la Giurgiu. De asemenea, în această conducere trebuie să fie și o reprezentare regională. Sunt opt regiuni de dezvoltare a țării și în fiecare regiune s-au făcut propuneri: domnul Gabriel Zetea și domnul Moldovan, domnul Gliga Vasile, domnul Nistor Laurențiu, domnul Claudiu Manda, doamna Federovici și domnul Benea, domnul Dan Nica, domnul Pavel Marian, doamna Gabriela Firea și domnul Mutu Gabriel”, a adăugat Ciolacu.â

„Este o echipă matură. Mandatul nostru este clar, să organizăm în Congres ordinar, asta înseamnă că la toate județele de la fiecare comună să organizăm alegeri. Garantul acestei organizări este domnul Paul Stănescu. Marea majoritate a colegilor au propus luna februarie pentru acest Congres. Durează cam o lună să faci alegeri, vin și sărbătorile. În februarie o să vebnim în fața membrilor și delegaților pentru legitimarea unei conduceri. În februarie o să venim în fața delegației pentru alegerea unei conduceri legitime”, a subliniat Ciolacu.

Întrebat ce îl recomandă să ocupe funcția de președinte interimar al PSD, el a răspuns: „Presupun că faptul că sunt președintele Camerei, acest lucru a contat foarte mult în decizia colegilor. Am și alte calități. Sunt un bun organizator. Am pus și condiții ca colegii să se implice”.

De asemenea, el a susținut că nu a decis încă dacă va candida la congresul viitor: „În cel mai scurt timp o să iau această decizie și o să o anunț”.

Întrebat dacă a preluat conducerea PSD cu forța, asemenea lui Liviu Dragnea, el a răspuns: „Marea diferență e că pe mine mă cheamă Marcel Ciolacu și pe el Liviu Dragnea. Nu a fost preluat prin forță, nu ar fi durat 6 ore ședința. Nimeni nu i-a cerut demisia, cu toții am ajuns la concluzia ca trebuie resetat acest partid”.

„Eu mi-am depus demisia. Colegii au vorbit, unii au spus că este necesară schimbarea conducerii partidului. Consider ca sunt un președinte responsabil, care vrea să iasă pe ușa din față”, a intervenit Dăncilă. „Din păcate nu poți să faci foarte multe în cinci luni de zile. (...) Nu puteau colegii să-mi scrie demisia, dacă nu vroiam nu-mi dădeam demisia”, a completat ea, negând că a cerut să rămână la șefia PSD până la organizarea Congresului din luna februarie.

„Până la doamna Dăncilă, cum era obișnuit, să fie condus de un tătuc s-a terminat, acum acest partid va fi condus de o echipă. Nu cred că în noaptea asta trebuie să luam decizii, ce facem cu numele partidului. Domnul Buzatu a avut o pledoarie în legătură cu schimbarea numelui”, a mai spus Marcel Ciolacu.